Bakan Kacır Enercon ile Yeni Rüzgar Enerjisi İşbirliklerini Değerlendirdi

Bakan Kacır’dan Enercon ile Rüzgar Enerjisi Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, enerji alanında önemli bir adım atarak Enercon şirketi yöneticileriyle bir araya geldi. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı çerçevesinde rüzgar enerjisi sektöründeki işbirliklerinin artırılacağına dikkat çeken Bakan Kacır, Türkiye’nin bu alanda öncü bir ülke olacağını ifade etti.

Yeni İşbirlikleri ve Yatırım Fırsatları

Kacır, sosyal medya üzerinden paylaştığı detaylarda Enercon Global Ticaretten Sorumlu Başkan Ulrich Schulze Südhoff ve Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Üst Yöneticisi Arif Günyar ile yaptığı görüşmelerin önemini vurguladı. Bakan Kacır, "Rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz. Türkiye, enerji yatırımları için cazibe merkezi olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Enerji Vizyonu

Bakan Kacır’ın açıklamaları, Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyelini artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. HIT-30 Programı ile birlikte sektördeki yatırımların artması bekleniyor.