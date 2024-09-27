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Bakan Yumaklı Gaziantep'te Tohum ve Gübre Dağıtım Töreninde

Bakan İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te düzenlenen tohum ve gübre dağıtım töreninde tarım stratejilerinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:28
Bakan Yumaklı Gaziantep'te Tohum ve Gübre Dağıtım Töreninde

Bakan Yumaklı'dan Tohum ve Gübre Dağıtım Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te gerçekleştirilen gübre ve tohum dağıtımı töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyaya Tohum İhracatı

Bakan Yumaklı, "Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden bir ülkeyiz" diyerek Türkiye'nin tarım alanındaki güçlü konumunu vurguladı.

Yerli Tohum Oranı ve Gübre Destekleri

Yerli tohum oranının yüzde 97 olduğunu ifade eden Yumaklı, "Son 22 yılda gübre konusunda 89 milyar liralık destek verdik" dedi.

Üretim Planlamasının Önemi

Gaziantep'in tarım açısından önemli destekler sunduğunu belirten Bakan, yapılan desteklerin yanı sıra "Üretim planlaması çok önemli, sözleşmeli üretim önemli" ifadelerini kullandı.

Son Veriler ve Destek Ödemeleri

2022 yılı sonundaki tarımsal üretimin 129 milyon ton iken 2023 yılında 139 milyon tona yükseldiğini belirten Bakan Yumaklı, ayrıca "Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon lira destek üreticilerin hesaplarına yatırılacak" müjdesini verdi.

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin gübre ve tohum dağıtımı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin gübre ve tohum dağıtımı törenine katıldı. Bakan Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin gübre ve tohum dağıtımı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin gübre ve tohum dağıtımı törenine katıldı. Bakan Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin gübre ve tohum dağıtımı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin gübre ve tohum dağıtımı törenine katıldı. Bakan Yumaklı, burada konuşma yaptı.

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