Bakanlıktan faizsiz 300 bin TL kredi kampanyası! O şartları sağlayan alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan azılı açıklamada Bakanlık tarafından hazırlanan “Faiz/Temettü Destekli Yatırım ve İşletme Kredileri/Tarımsal Üretim Finansmanı Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete'de yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bu kapsamda, temel bitkisel ile hayvansal üretim konuları hakkında 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimiyle kredinin yüzde 70'lik kısmı akaryakıt, veteriner hizmeti, yem, ilaçlar, aşı, gübre, tohumlar, fide ile benzeri tarımsal girdilerde ayni, yüzde 30'luk ksımı da nakit şeklinde kullanılabilmektedir.

Üretim planları çerçevesinde üretim yapan üreticiler, kâr/kâr payı oranlarında ilave yüzde 20 indirimden Bakanlığın açıkladığı diğer sözleşme türleri ile sözleşmeli bakır üreten gerçek ve tüzel kişiler de yüzde 15 indirimden yararlanabilecekler. Hastalıktan ari olan işletmeler için, sağlık belgesine sahip olan ve bu belgeyi alan hayvancılık işletmelerine %70 ile 100 arasında kar/temettü indirimi verilecek. Kredi, yeni kurulacak seralar, kapalı bitki üretim tesisleri, mantar üretim tesisleri ve Bakanlık birimlerince uygunluk belgesi onaylanan meyve bahçeleri için kullanılacak.





Araştırma ve geliştirme destek programı kapsamında projeleri Bakanlıkça desteklenen tarımsal Ar-Ge şirketleri ve girişimciler, indirimli faiz oranları/yüzde 50 kâr paylaşımıyla yatırım ve işletme kredisi/finansmanından yararlanabilecek.

Biyogaz atık üretim tesislerinden ve biyokontrol yatırımlarından ve/veya biyoteknolojiden üretilen mikrobiyal gübreler, amino asit kompostları, organik gübreler, organik mineraller ve fermente gübreler, biyotarım yatırımları için kredi/finansmana uygundur. Yeni yatırımlar için verilen kredi/finansman kapsamında tarım dışı ve/veya tarımsal inşaat izinleri alınacaktır.

“ÇİFTÇİLERİMİZE VE ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan İbrahim Yumaklı, üreticilere, başta stratejik ürünler olmak üzere tarımsal üretimin sürekliliği ve gıda arz güvenliğinin sağlanması konusunda destek sağladıklarını hatırlattı.





Bu desteklerin hem yerinde hem de anlamlı ve üreticiler tarafından ciddiye alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dünya tarımsal üretimde önde gelen ülkelerden biri olarak, bu kalitenin korunması için çiftçilerimize ve üreticilerimize bugüne dek olduğu gibi destek vermeye devam etmeyi hedefliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan tebliğ ile 29 Aralık 2023 tarih ve 8038 ve 8039 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile “Ziraat Katılım Bankası AŞ, TC Ziraat Bankası AŞ Tarafından Verilen Yatırım ve İşletme Kredileri/Finansmanları ile Kooperatiflere 2020 Yılı Boyunca Sağlanan Tarım Kredilerine İlişkin Teknik Esaslar” 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2026 arasındaki dönem belirlendi. Üreticilerimize faydalı ve etkili olması dileğiyle.

Bakan Yumaklı, açıklamasının devamında planlı üretimin sağlam temellerinin atılmasında tarımsal desteklerin önemli rol oynadığını vurgulayarak, “Tarımsal üretimde desteğin anahtar rolünü ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Bu çalışmayla verimli ve etkin üretim gerçekleştirerek tarımsal ihracatımızı daha üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.