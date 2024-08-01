Bankacılık Sektöründe Mevduatlar Artış Gösterdi

Bankacılık Sektörünün Mevduatı Artış Gösterdi

Söz konusu mevduat, 26 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 156,8 milyar lira artış göstererek 17 trilyon 401 milyar 923 milyon lira seviyesine ulaştı.

Para ve Banka İstatistikleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatın artışı, bankalar arası dahil olarak hesaplandığında 156 milyar 784 milyon lira olarak kaydedildi. Bankalardaki Türk Lirası (TL) cinsinden mevduatlar ise %1,84 artış göstererek 10 trilyon 547 milyar 447 milyon lira değerine ulaştı. Ancak, yabancı para (YP) cinsinden mevduat %0,14 azalışla 6 trilyon 136 milyar 573 milyon lira oldu.

Yabancı Para Mevduatı

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 195 milyar 978 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 165 milyar 186 milyon doları, yurt içindeki yerleşik kişilerin hesaplarında bulunuyor. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler ışığında 26 Temmuz itibarıyla 771 milyon dolarlık bir artış gözlemlendi.

Taksitli Kredilerde Artış

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta %0,95 artarak 1 trilyon 656 milyar lira seviyesine ulaştı. Taksitli ticari krediler de %0,66 artışla 1 trilyon 598 milyar lira olarak kaydedilirken, kredi kartları bakiyesi de %1,87 oranında bir artış gösterdi ve 1 trilyon 962 milyar lira olarak tespit edildi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 405 milyar 562 milyon lira konut kredisinden, 66 milyar 942 milyon lira taşıt kredisinden ve 1 trilyon 183 milyar lira diğer kredilerden oluştu. TCMB dahil olmak üzere bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Temmuz itibarıyla 79 milyar 829 milyon lira artışla 13 trilyon 545 milyar lira olarak gerildi. Toplam kredi hacminin geçen yılın aynı dönemine göre %37,56 oranında bir artış gösterdiği belirtildi.