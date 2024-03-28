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Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

Merkez Bankası'nın faiz kararı dün açıklandı. Banka ayrıca mevduat faiz oranını da 500 baz puan artırarak revize etti. Mevduat faiz oranları değişti! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte, 2024 yılına ait bankaların mevduat faizi detayları..

Yayın Tarihi: 28.03.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 18:05
Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

Merkez Bankası'nın faiz kararlarının açıklanmasının ardından mevduat faiz oranlarında resmi değişiklik yapıldı. Dün banka faiz oranlarını 500 baz puan artırdı. Denetçi ve ekonomist Muharrem Bayram bu konuyla ilgili soruları açıkladı.

Mali müşavir ve ekonomist Muhammed Bayram, Merkez Bankası'nın faiz artırımına yönelik bir planının olmadığını belirterek, "Aslında Merkez Bankası, Fatih Karahan'ın liderliğinde ikinci kez faiz kararı aldı. 500 baz puan Yüzde 50'ye çıktı, ciddi bir artış, seçimden sonra da bunu bekliyorduk. Kredi kartları, nakit çekme ve kredili mevduatlara ilişkin gecikme ücretleri geçen hafta arttı. Bankalar bunu açıkça gördü ve güçlendirdi" diye konuştu.

Bankada parası olan herkes dikkat!

Dünya çapında faiz oranlarının arttığını anlatan Bayram, "Politika faizi yüzde 45 oranındayken mevduat faizi yüzde 53 oldu. Bir kişi 32 gün vadeli 1 milyon TL yatırırsa 45 bin TL alacak. Şu anda getiri 50.000 TL" dedi. Peki hangi banka size mevduata ne kadar faiz verecek? İşte; 2024 yılı mevduat faiz oranları;

2024 mevduat faiz oranı

Alternatif Bank 2024 mevduat faiz oranı

Faiz oranı: %52

Net gelir: 43.191 TL

Vade sonu getiri: 1.043.191 TL

TEB Bankası 2024 mevduat faiz oranı

Faiz oranı: %55

Net gelir: 45.683 TL

Vade sonu getiri: 1.045.683 TL

ODEA Bank 2024 mevduat faiz oranı

Faiz oranı: %53

Net gelir: 44.021 TL

Vade sonu getiri: 1.044.021 TL

Denizbank 2024 mevduat faiz oranı

Faiz oranı: %52

Net gelir: 43.191 TL

Vade sonu getiri: 1.043.191 TL

Fiba Banka 2024 mevduat faiz oranı

Faiz oranı: %50

Net gelir: 41.530 TL

Vade sonu getiri: 1.041.530 TL

AnadoluBank 2024 mevduat faiz oranı

Faiz oranı: %50

Net gelir: 41.530 TL

Vade sonu getiri: 1.041.530 TL

Yapı Kredi Bankası 2024 mevduat faiz oranı

Faiz oranı: %45

Net gelir: 37.377 TL

Vade sonu getiri: 1.037.377 TL

Garanti Bankası 2024 mevduat faiz oranı

Faiz oranı: %44

Net gelir: 36.546 TL

Vade sonu getiri: 1.036.546 TL

Akbank 2024 mevduat faiz oranı

Faiz oranı: %54

Net gelir: 44.852 TL

Vade sonu getiri: 1.044.852 TL

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