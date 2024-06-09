Bayram öncesi cüzdan şenlendiren 80 bin TL kredi! Kimliğiyle gelene düşük faiz uygulanacak

Garanti BBVA tarafından hazırlanan ihtiyaç kredisiyle Kurban Bayramı öncesi, tüm ihtiyaçlar karşılanabilecek.

Son dönemde politika faiz oranlarının yüksek seviyelere çıkmasıyla birlikte tüm kredi faiz oranlarında ciddi artışlar yaşanmaya başladı. Bu durum işçileri ve emeklileri olumsuz etkilese bile yakın vadede yine de faiz indirimlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Şu anda pek çok bankanın sunduğu kredi seçenekleri yüksek faiz oranlarına sahip olsa da insanlar hâlâ ihtiyaçlarına en uygun ödeme seçeneklerini arıyor.

"80 bin TL uygun taksitlerle ödenecek"





Garanti BBVA'nın düzenlediği yeni kredi kampanyası çerçevesinde müşterilere %4,21 faiz oranıyla 80.000 TL ihtiyaç kredisi sunulacak. Mobil bankacılık üzerinden anında kredi başvurusu yapabilmenize rağmen kredi sonuçları kısa sürede tarafınıza iletilecektir.

Kredi tutarı: 80.000 TL

Faiz oranı: %4,21

Ödeme sayısı: 24 ay

Aylık ödeme tutarı: 6.067,30 TL

Toplam iade: 145.615,42 TL

Ayrıca Garanti BBVA aracılığıyla 80.000 TL ile 300.000 TL arasında değişen tutarlarda kredi kullanabilirsiniz. Verilebilecek maksimum kredi tutarının ise kredi puanına göre değişiklik gösterdiği belirtilmiştir.

Düzenlemelere göre kredi tutarına göre maksimum vade sınırı şu şekilde belirleniyor:

50.000 TL ve altı kredi: maksimum vade 36 aydır

50.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar kredi: maksimum vade 24 aydır

100.000 TL üzeri krediler: Maksimum vade 12 aydır