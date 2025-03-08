Beyaz Saray, Kripto Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Beyaz Saray, Kripto Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak kripto para politikalarında yeni bir dönemin kapılarını araladı. ABD Başkanı Donald Trump, zirvede yaptığı açıklamada Hazine ve Ticaret bakanlıklarının rezerv için ilave Bitcoin edinmenin yollarını araştıracaklarını duyurdu.

Trump, zirvede geçen yıl ABD'yi "dünyanın Bitcoin süper gücü" haline getirme sözü verdiğini hatırlatarak, bu hedef doğrultusunda tarihi adımlar attıklarını ifade etti. Dün imzaladığı Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına ilişkin kararnameye dikkat çeken Trump, bu rezervin sanal bir "Fort Knox" gibi işleyeceğini belirtti.

Başkan Trump, federal hükümetin en büyük Bitcoin sahipleri arasında bulunduğuna dikkat çekerek, mevcut durumda 200 bin Bitcoin sahibi olduklarını ve bu varlıkların yeni rezervin temelini oluşturacağını belirtti. "Hazine ve Ticaret bakanlıkları, vergi mükelleflerine maliyet getirmemesi koşuluyla, ilave Bitcoin biriktirmenin yollarını inceleyecek," dedi.

Ayrıca, Trump dijital varlıkların, uygun bir yönetimle yeni bir ABD dijital varlık stoku'nda tutulacağını kaydetti. Bürokrasinin kriptoya karşı savaşını sona erdirmek için de çaba gösterdiğini vurguladı. Dolar destekli sabitcoin ve dijital varlık piyasası için yasa tasarılarının üzerinde çalışan Kongre üyelerinin çabalarını desteklediğini belirtti.

Finans sektöründeki büyüme ve yenilikler için muazzam bir fırsat olduğunu dile getiren Trump, bu tasarının Kongre'den geçmesini ağustos tatilinden önce umduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Bitcoin rezervini ABD'nin bilançosunun varlık tarafını güçlendirmek için kullanacaklarını açıkladı. Sabitcoin düzenlemesi üzerinde derin düşünme gereksiniminin altını çizen Bessent, "Doları dünyadaki hakim rezerv para birimi olarak tutacağız," dedi.

İlk kez düzenlenen Kripto Zirvesi'ne Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu'nun diğer üyeleri, kripto endüstrisinin önemli isimleri, üst düzey yöneticiler ve yatırımcılar katıldı.