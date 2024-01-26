Bir gecede fiyatı katlandı! Artık tanesi 10 TL'ye satılacak

Erzincan'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, unlu mamullere önemli bir zam yapıldı. Daha önce 7,5 lira olarak satılan simit, puaça gibi ürünlerde yüzde 33,4'lük bir artışla yeni bir fiyat belirlendi. 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde, simit ve puaça artık 10 liradan satılacak.

Bu zammın yanı sıra, 2024 yılı itibarıyla ekmek başta olmak üzere simit, lavaş, tandır gibi birçok unlu ürüne de fiyat artışı yapıldı. Erzincan Fırıncılar Odası tarafından açıklanan yeni fiyat listesine göre, simit ve poğaça gibi ürünler 100 gram başına 10 TL'den satılacak. Somun ekmeği ise 200 gramı için 8 TL olarak belirlendi.





Lavaşın fiyatı ise 50 gram tane başına 4 TL olarak güncellenirken, tandır ekmeği 120 gram için 8 TL, 5'li paket halinde ise 40 TL'ye satılacak. Bu fiyat değişiklikleri, unlu mamuller sektöründe maliyet artışları ve genel enflasyonun etkileriyle bağlantılı olarak açıklandı.

Esnaf ve sanatkarların, ürün fiyatlarına yapılan bu artışın nedenlerini ve tüketiciye yansıyan etkilerini değerlendirmeleri beklenirken, tüketiciler de bu zamların günlük yaşantılarına olan etkilerini gözden geçirecekler. Bu gelişme, gıda fiyatlarındaki değişikliklerin ekonomik dinamikler üzerindeki yansımalarını bir kez daha gündeme getiriyor.