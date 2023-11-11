Bir ilde su fiyatlarına yüzde 30 indirim yapıldı: Faturalar düşecek

Edirne'de yaşayanlar için sevindirici bir haber geldi: Su fiyatlarına yüzde 30'luk bir indirim yapılacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1 Aralık itibariyle su fiyatlarında bu önemli düşüşün başlayacağını açıkladı. İşte detaylar...





EDİRNE HALKI İÇİN SEVİNDİREN HABER

Belediye Başkanı, bu müjdeli haberi Edirne Belediyesi'ndeki makam odasında gazetecilere yaptığı açıklamayla duyurdu. Gürkan, belediye meclisinin 17 Kasım'da olağanüstü toplanacağını belirterek, meclisin gündeminde sadece su fiyatlarının yer alacağını ifade etti. Su fiyatlarına yönelik alınacak yeni bir kararla, 1 Aralık'tan itibaren su fiyatlarının yüzde 30 oranında azaltılacağını kaydeden Gürkan, bu kararın alınmasındaki temel etkenleri açıkladı.

Başkan Gürkan, enflasyonun zorlu etkilerine rağmen çeşitli finans kaynakları arayarak çözüm bulmaya çalıştıklarını, ancak piyasada sıkıntı yaşandığını ve kredi almanın zor olduğunu ifade etti. Bu zorluklara rağmen, Edirne Belediyesi olarak halkın belediyesi olduklarını, Edirnelilerin seçtikleri temsilciler olarak yaptıkları değerlendirmeler sonucu bu kararı aldıklarını belirtti.





Bu açıklama, Edirne halkını olumlu bir şekilde etkileyecek ve yaşam maliyetlerini azaltacak bir adım olarak değerlendirilebilir. Su fiyatlarındaki indirim, belediye yönetiminin vatandaşların ekonomik yükünü hafifletme çabalarının bir yansıması olarak görülmekte. Ayrıca, bu tür uygulamalar, yerel yönetimlerin halka duyarlılık göstererek onların ihtiyaçlarına cevap verme çabalarını vurguluyor.

1 Aralık itibariyle Edirne Belediyesi, meskenlerde kullanılan suya yüzde 30'luk bir indirim uygulayacak. Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, 2024 bütçesinin bu yeni fiyatlarla düzenleneceğini belirtti. 2024 yılına kadar su fiyatlarında herhangi bir artış yapılmayacağını vurgulayan Gürkan, şu an 1 ile 3 metreküp arasındaki suyun fiyatının 13 lira 61 kuruş olduğunu, indirimle bu miktarın 9 lira 52 kuruşa düşeceğini ifade etti. Ayrıca, 4 ile 12 metreküp arasındaki suyun fiyatının 16 lira 86 kuruş olduğunu, indirimle 11 lira 80 kuruşa düşeceğini söyledi. Benzer şekilde, 13 ile 20 metreküp arasındaki suyun fiyatının 19 lira 36 kuruş olduğunu, yüzde 30 indirimle 13 lira 55 kuruşa düşeceğini belirtti.

En yüksek su tüketiminde ise 21 metreküp üzerindeki suyun fiyatının 25 lira 93 kuruş olduğunu, indirimle 18 lira 15 kuruşa düşeceğini açıkladı. Gürkan, bu indirimin, vatandaşların ekonomik krizde bir nebze olsun rahatlamalarını amaçladıklarını ifade etti. Su fiyatlarındaki bu düşüşün 2024'e kadar devam edeceği ve bu süre zarfında fiyatlarda herhangi bir artış yapılmayacağı belirtiliyor. Bu uygulama, Edirne halkının ekonomik şartlarda rahatlamasına yönelik belediye tarafından atılan olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.