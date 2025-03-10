BIST 100 Endeksi Günü %0,81 Değer Kaybıyla Kapatırken, Altın Fiyatları ve Dolar Kuronda Son Durum

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda BIST 100 endeksi, 25,65 puanlık bir azalışla 10.481,45 puandan güne başladı. Gün içinde en düşük 10.380,21 puanı görüp, en yüksek ise 10.543,98 puanı gördükten sonra, günü 10.422,24 puandan kapattı. Bu kapanış, önceki kapanışa göre %0,81 değer kaybı anlamına geliyor.

BIST 30 endeksi de aynı şekilde etkilenerek, önceki kapanışa göre 113,80 puan (%0,96 kayıpla) 11.689,22 puandan günü tamamladı.

Günün verilerine göre; mali endeks %0,16, hizmetler endeksi %1,67 değer kaybederken; sanayi endeksi %0,24 ve teknoloji endeksi %2,09 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaparken, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar, ASELSAN ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın Fiyatları ve Dolar Kuru

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla altının ons fiyatı 2.908 dolar seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,2 azalışla 3 milyon 458 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolara ait efektif kuru alışta 36,4303 lira, satışta ise 36,5762 lira olarak duyurdu. Önceki efektif kuru ise alışta 36,2899 lira, satışta 36,4353 lira olarak geçerliydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2900 ve dolar/yen paritesi 147,20 seviyesinde işlem görüyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,7 azalışla 69,7 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.