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Boeing 2024'te 11,8 Milyar Dolar Zarar Açıkladı

Boeing, 2024 yılında 11,8 milyar dolar zarar ettiğini duyurarak üst üste altıncı yıl kayıplarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:47
Boeing 2024'te 11,8 Milyar Dolar Zarar Açıkladı

Boeing 2024 Yılında Tarihinin En Yüksek Zararını Bildirdi

Amerikan havacılık devi Boeing, işçi grevleri, savunma programlarıyla ilgili yüksek giderler ve işten çıkarmaların etkisiyle 2024 yılında 11,8 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu durum, şirketin üst üste altıncı yıl zarar bildirdiği anlamına geliyor.

Gelirlerinde Dikkat Çeken Düşüş

Boeing, 2024 yılının son çeyreği ile geçen yılın genel bilançosunu yayımlarken, şirketin yılın dördüncü çeyreğinde geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 azalarak 15,2 milyar dolar seviyesine geriledi. 2023'te bu rakam 22 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 30 milyon dolar olan net zarar, 2024'te 3,9 milyar dolara yükseldi. Hisse başına zarar ise aynı dönemde 4 sentten 5,46 dolara çıktı.

Yıllık Gelir ve Zarar Rakamları

2024 yılı genelindeki gelir, 2023'e nazaran %14 düşüşle 66,5 milyar dolar olarak gerçekleşti; 2023'te ise bu rakam 77,8 milyar dolar olmuştu. Geçen yılki net zarar 11,8 milyar dolara ulaşarak, 2020'den beri kaydedilen en yüksek yıllık zarar oldu. Önceki yıl 2,2 milyar dolar olan net zarar, bu yıl 18,36 dolara fırladı.

Boeing CEO'sundan Açıklama

Boeing Üst Yöneticisi Kelly Ortberg, şirketin finansal sonuçlarını değerlendirirken, “Geçen yılın son çeyreği boyunca operasyonlarımızı istikrara kavuşturmak için önemli alanlarda ilerleme kaydettik. Güvenlik ve kalite planını güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi. Ortberg, “Ekibim ve ben, şirketimizin performansını tamamen iyileştirmek için gerekli değişiklikleri yapmaya odaklandık.” ifadelerini kullandı.

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