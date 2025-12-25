Bolu Belediyesi'ne AB'den 700 bin euro iklim hibesi

Bolu Belediyesi'ne 700 bin euro hibe: 'Bolu GreenCycle' başlıyor

Bolu Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen hibe programı kapsamında hazırladığı Bolu GreenCycle: Turning Waste into Resilient and Sustainable Futures projesiyle 700 bin euro hibe almaya hak kazandı. Hibe sözleşmesi, dün Ankara’da Bakanlıkta düzenlenen programda imzalandı.

Hangi program kapsamında verildi?

Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB-TR İklim Değişikliği Hibe Programı (AB-TR CCGP) kapsamında destekleniyor.

Projenin hedefleri ve kapsamı

Bolu Belediyesi Araştırma, Proje ve Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan proje, yaklaşık 36 milyon Türk lirası tutarındaki hibe ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde pilot bir organik atık yönetim sistemi kurmayı ve geliştirmeyi hedefliyor. Projenin temel amacı, iklime duyarlı, düşük karbonlu ve kaynak verimli kentsel hizmet yaklaşımını hayata geçirmek.

Akıllı organik atık yönetimi

Proje kapsamında sensör tabanlı akıllı konteynerler ve EcoTrack dijital izleme platformu kullanılarak organik atıklar gerçek zamanlı izlenecek, toplama süreçleri optimize edilecek ve bilimsel kompostlama yöntemleriyle işlenecek. Pilot uygulama, Düzce Üniversitesinin akademik ve teknik desteğiyle yürütülecek.

Kompostun kullanımı ve kapasite geliştirme

Pilot uygulama sonucunda elde edilecek kompost ve toprak iyileştirici ürünler; parklar, yeşil alanlar, refüjler ve diğer kamusal peyzaj alanlarında kullanılacak. Bu yaklaşım ile depolamaya giden atık miktarı azaltılarak sera gazı emisyonlarında düşüş sağlanması ve kentin iklim dayanıklılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje ayrıca belediye personeli, çiftçiler, kooperatifler ve vatandaşlara yönelik kapasite geliştirme ve farkındalık çalışmalarını içerecek. Böylece Bolu için örnek ve çoğaltılabilir bir döngüsel organik atık yönetim modeli oluşturulması amaçlanıyor.

