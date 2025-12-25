DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.760.389,81 -0,25%

Türk Telekom CEO’su Şahin: Suriye Dahil İletişimi Sınırların Ötesine Taşıyoruz

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 2025 Ocak'tan itibaren uluslararası dolaşım hizmetiyle Suriye dahil sınır komşularında ve dünya genelinde müşterilerin iletişimini kesintisiz sürdürdüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:05
Türk Telekom CEO’su Şahin: Suriye Dahil İletişimi Sınırların Ötesine Taşıyoruz

Türk Telekom CEO’su Şahin: Suriye Dahil İletişimi Sınırların Ötesine Taşıyoruz

CEO’dan Uluslararası Dolaşım Vurgusu

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, X sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şirketin müşteri odaklı ve erişilebilir hizmet anlayışını yeniden vurguladı. Şahin, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan Türk Telekom olarak, müşterilerin iletişim deneyimini yurt dışında da sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şahin, "Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, erişilebilir ve pratik çözümleri tüm hizmetlerimizin merkezine alıyoruz. Uluslararası dolaşım hizmetimizle, abonelerimizin yurt içinde alıştıkları güvenli ve yüksek kaliteli iletişim deneyimini yurt dışında da kesintisiz biçimde sürdürmelerini sağlıyor, müşteri deneyimi odağımızla iletişimi sınırların ötesine taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hizmet Kapsamı ve Hedefler

Açıklamada, "Köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verirken, müşterilerimizin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üretmeye devam ediyoruz. Kullanıcılarımızın yurt dışındaki iletişimlerini kolaylaştıran, uluslararası dolaşım hizmetimizle; 2025 yılının Ocak ayında hizmet vermeye başladığımız Suriye dahil olmak üzere kadim Anadolu medeniyeti topraklarında yüzyıllardır köklü bağlarımızın olduğu sınır komşularımız, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak’ta ve tüm kıtalarda dünyanın birçok noktasında müşterilerimizin iletişimini sınırların ötesine taşıyoruz.

Şirket, müşteri memnuniyetini odağa alan yaklaşımıyla mesafeleri kısaltan ve bağlantıları güçlendiren çözümler üretmekten gurur duyduklarını belirtti ve bu anlayışın küresel ölçekte değer yarattığını vurguladı.

TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN, "SURİYE DAHİL OLMAK ÜZERE KADİM ANADOLU MEDENİYETİ...

TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN, "SURİYE DAHİL OLMAK ÜZERE KADİM ANADOLU MEDENİYETİ TOPRAKLARINDA YÜZYILLARDIR KÖKLÜ BAĞLARIMIZIN OLDUĞU SINIR KOMŞULARIMIZ, AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN, ERMENİSTAN, İRAN, IRAK’TA VE TÜM KITALARDA DÜNYANIN BİRÇOK NOKTASINDA MÜŞTERİLERİMİZİN İLETİŞİMİNİ SINIRLARIN ÖTESİNE TAŞIYORUZ" DEDİ.

TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN, "SURİYE DAHİL OLMAK ÜZERE KADİM ANADOLU MEDENİYETİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Tarım ve Hayvancılığa Destekler Artıyor — Sözleşmeli Üretim Genişliyor
2
Bolu Belediyesi'ne AB'den 700 bin euro iklim hibesi
3
Türk Telekom CEO’su Şahin: Suriye Dahil İletişimi Sınırların Ötesine Taşıyoruz
4
OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği
5
SPK ve Türkiye Barolar Birliği Finansal Okuryazarlık Protokolü İmzaladı
6
Marmaris’te Turizmde Yeni Dönem: Kızılbük Thermal 12 Ay Hizmette
7
Sivas’ta Tecer Taş Ocağı üretime başladı — 100 milyon TL’lik tesis 10 ayda amorti hedefi

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı