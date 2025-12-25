Türk Telekom CEO’su Şahin: Suriye Dahil İletişimi Sınırların Ötesine Taşıyoruz

CEO’dan Uluslararası Dolaşım Vurgusu

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, X sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şirketin müşteri odaklı ve erişilebilir hizmet anlayışını yeniden vurguladı. Şahin, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan Türk Telekom olarak, müşterilerin iletişim deneyimini yurt dışında da sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şahin, "Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, erişilebilir ve pratik çözümleri tüm hizmetlerimizin merkezine alıyoruz. Uluslararası dolaşım hizmetimizle, abonelerimizin yurt içinde alıştıkları güvenli ve yüksek kaliteli iletişim deneyimini yurt dışında da kesintisiz biçimde sürdürmelerini sağlıyor, müşteri deneyimi odağımızla iletişimi sınırların ötesine taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hizmet Kapsamı ve Hedefler

Açıklamada, "Köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verirken, müşterilerimizin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üretmeye devam ediyoruz. Kullanıcılarımızın yurt dışındaki iletişimlerini kolaylaştıran, uluslararası dolaşım hizmetimizle; 2025 yılının Ocak ayında hizmet vermeye başladığımız Suriye dahil olmak üzere kadim Anadolu medeniyeti topraklarında yüzyıllardır köklü bağlarımızın olduğu sınır komşularımız, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak’ta ve tüm kıtalarda dünyanın birçok noktasında müşterilerimizin iletişimini sınırların ötesine taşıyoruz.

Şirket, müşteri memnuniyetini odağa alan yaklaşımıyla mesafeleri kısaltan ve bağlantıları güçlendiren çözümler üretmekten gurur duyduklarını belirtti ve bu anlayışın küresel ölçekte değer yarattığını vurguladı.

TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN, "SURİYE DAHİL OLMAK ÜZERE KADİM ANADOLU MEDENİYETİ TOPRAKLARINDA YÜZYILLARDIR KÖKLÜ BAĞLARIMIZIN OLDUĞU SINIR KOMŞULARIMIZ, AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN, ERMENİSTAN, İRAN, IRAK’TA VE TÜM KITALARDA DÜNYANIN BİRÇOK NOKTASINDA MÜŞTERİLERİMİZİN İLETİŞİMİNİ SINIRLARIN ÖTESİNE TAŞIYORUZ" DEDİ.