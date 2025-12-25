Bursa’da Metal İşçileri Eyleme Geçti: Prysmian’da Üretim Durduruldu

Disk Birleşik Metal İş kararlarıyla üretim duruşları ve eylem takvimi belli oldu

Bursa’da metal işçileri, toplu sözleşme görüşmelerinde talepleri karşılanmayınca eylem sürecini başlattı. Mudanyadaki Prysmian Fabrikası çalışanları, üretimden gelen güçlerini kullanarak üretimi durdurdu.

Disk Birleşik Metal İş Başkanlar Kurulu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü toplanarak işyerlerinde ve ülkede yaşanan sorunları ile MESS ile sürdürülen grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki son durumu değerlendirdi.

Yapılan değerlendirme sonrası Genel Yönetim Kurulu tarafından bir dizi eylem kararı alındı. Buna göre metal işçileri, üretimden gelen gücü kullanarak 1 saatlik üretim durdurma eylemi gerçekleştirecek. Eylemler 25 Aralık 2025 Perşembe, 2 Ocak 2026 Cuma ve 8 Ocak 2026 Perşembe günlerinde devam edecek. Bu karar doğrultusunda Mudanya’daki Prysmian Fabrikası çalışanları iş bırakma eylemi yaptı.

Ayrıca 26 Aralık Cuma günü Bursa’nın Mudanya ilçesinde yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması yapılacağı, işyerlerinde kokart takma eyleminin sürdürüleceği belirtildi.

Genel Yönetim Kurulu kararları kapsamında, 29 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci bir karara kadar fazla mesailerin durdurulacağı ve fazla mesaiye kalınmayacağı açıklandı.

Öte yandan grev kararlarının alınmasının ardından tüm temsilcilerin tam gün izinli sayılacağı ve grev hazırlıklarının etkin şekilde yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada, metal işçilerinin hakları için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANAN BAŞKANLAR KURULU, İŞYERLERİNDE VE ÜLKEDE YAŞANAN SORUNLARIN YANI SIRA MESS İLE SÜRDÜRÜLEN GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE GELİNEN AŞAMAYI DEĞERLENDİRDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA