Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı

BIST 100 endeksi, 10.459,08 puana ulaşarak %2,65 değer kazandı. Bankacılık ve holding endekslerinde de artışlar gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:30
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksi 270,23 puan artış gösterdi.

Günün toplam işlem hacmi ise 154 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı.

Tüm sektör endekslerinde gözlemlenen yükselişlerde en çok kazandıran sektör ise %6,71 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti.

Avrupa Merkez Bankası da piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranları karşısında altıncı faiz indirimini gerçekleştirerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Küresel Piyasalarda Ticaret Savaşları Riski Sürüyor

ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarına rağmen, küresel piyasalarda ticaret savaşlarına ilişkin risk algısı devam ediyor. Analistler, yarın yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, hazine nakit dengesi ve yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ile Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.200 ve 10.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Tarife Muafiyeti Açıklaması
2
Mete Buyurgan, pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanı Oldu
3
IMF: ABD Tarifeleri Meksika ve Kanada Ekonomilerini Tehdit Ediyor
4
ECB Başkanı Lagarde'dan Faiz Kararlarına İlişkin Açıklamalar
5
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 13.364,90 Lira
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün İçinde Yüzde 2,65 Arttı
7
Trump: Dış Ticaret Açığını Değiştireceğim!

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı