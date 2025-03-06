Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksi 270,23 puan artış gösterdi.

Günün toplam işlem hacmi ise 154 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı.

Tüm sektör endekslerinde gözlemlenen yükselişlerde en çok kazandıran sektör ise %6,71 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti.

Avrupa Merkez Bankası da piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranları karşısında altıncı faiz indirimini gerçekleştirerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Küresel Piyasalarda Ticaret Savaşları Riski Sürüyor

ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarına rağmen, küresel piyasalarda ticaret savaşlarına ilişkin risk algısı devam ediyor. Analistler, yarın yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, hazine nakit dengesi ve yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ile Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.200 ve 10.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu belirtildi.