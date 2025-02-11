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Borsa İstanbul'da Günlük Yükseliş: BIST 100 Endeksi 9.882,79 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda 9.882,79 puana yükseldi. İşlem hacmi 83,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:45
Borsa İstanbul'da Günlük Yükseliş: BIST 100 Endeksi 9.882,79 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 36,94 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi ise 83,4 milyar lira olarak belirlendi.

Sektör Endeksleri Genel Durumu

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama ve faktoring (%3,68), en çok kaybettiren ise menkul kıymet yatırım ortaklığı (%1,89) oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlama sürecini zorlaştırmaya devam ediyor.

Piyasa Analizleri ve Teknik Görünüm

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

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