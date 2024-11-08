Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,88 artış göstererek 9.114,59 puana ulaştı.

İşlem Hacmi ve Endeks Değişimleri

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 168,45 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 49,9 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi %3,95 ve holding endeksi %1,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan bankacılık olurken, en çok gerileyen sektör %0,57 ile gıda ve içecek oldu.

TCMB Başkanı'nın Açıklamaları

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda sunum yaptı. Karahan, "Orta vadeli tahminlerimizi oluştururken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğimizi esas aldık. Ayrıca, ekonomi politikalarındaki eş güdümün de artarak devam edeceğini tahminlerimize yansıttık." şeklinde konuştu.

2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla %44 ve %21 olarak güncellediklerini söyleyen Karahan, enflasyonun 2026 sonunda %12'ye gerileyeceğini öngördüklerini belirtti.

Piyasa Beklentileri

Analistler, günün geri kalanında Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini vurgularken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.250 puanın direnç, 8.900 ve 8.850 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.