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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 10.031,57 puandan başladı. Bankacılık endeksi de değer kazandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 10.031,57 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 33,72 puan ve yüzde 0,34 artış göstermiştir.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık sektörü olurken, en fazla kaybı yaşayan sektör ise yüzde 0,45 ile sigorta oldu.

Dün, yurt içinde satış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.997,85 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda ise, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin tehlikeye girdiğine dair endişelerle karışık bir seyir gözlemleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi'nde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

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