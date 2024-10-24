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Borsa İstanbul Günlük Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 değer kazancıyla 8.779,05 puandan açıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:00
Borsa İstanbul Günlük Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Yükselişle Açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,74 oranında bir artışla 8.779,05 puanla işlem görmeye başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 64,36 puan artaraq bu seviyeye ulaştı.

Sektörlere Bakış

Açılışla birlikte bankacılık endeksi %0,90, holding endeksi ise %0,91 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri artış göstermekte; en fazla kazanç sağlayan sektör ise %1,24 ile sigorta sektörü oldu.

Önceki Günün Durumu

Bir önceki günde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,4'lük bir değer kaybıyla 8.714,69 puandan kapatmıştı.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine dair sonuçlar ve ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar atacağı adımlar konusundaki belirsizlikler, negatif bir seyir izletiyor.

Piyasa Analizi

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü PMI’sı başta olmak üzere yoğun bir veri gündemine dikkat çekti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinin 8.700 ve 8.500 seviyelerinin destek, 8.800 ve 8.900 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu belirttiler.

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