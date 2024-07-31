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BOTAŞ Ağustos Doğal Gaz Tarifesinde Fiyat Artışı Duyurdu

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatını yüzde 38 artırdı. Elektrik üretimi haricindeki tüketicilere de zam yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:22
BOTAŞ Ağustos Doğal Gaz Tarifesinde Fiyat Artışı Duyurdu

BOTAŞ Ağustos Duyurusu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos ayı itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında önemli bir artış gerçekleştirdi. Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı %38 oranında yükseldi.

Serbest Tüketiciler İçin Yeni Tarifeler

Yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise %33,1 zamlandı. Ancak, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Sanayi Aboneleri İçin Belirlenen Fiyatlar

Yeni fiyatlandırmaya göre, sanayi abonelerinin kademe 1 için 1,000 metreküp doğal gaz ücreti 8,549 TL, kademe 2 için ise 11,380 TL olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı doğal gazın fiyatı ise 12,000 TL olarak açıklandı.

Konut Tüketicileri İçin Aylık Hesaplama

BOTAŞ, konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatını 1,000 metreküp doğal gaz için 5,631 TL olarak belirledi. Doğal gaz fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanmaktadır.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır." denildi.

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