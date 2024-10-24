Brent Petrol Fiyatları ve Orta Doğu'daki Gelişmeler

Brent Petrol Fiyatları Güncel Durum

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 75,32 dolar seviyesinden işlem görmektedir. Önceki gün 75,68 dolara kadar yükselmiş ancak günü 74,90 dolar seviyesinde kapatmıştır. Bugün ise, saat 09.44 itibarıyla fiyat yüzde 0,6 artarak yeniden 75,32 dolara ulaşmıştır. Bu süreçte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 71,44 dolardan alıcı bulmaktadır.

Orta Doğu'daki İhtilaller ve Petrol Fiyatları

Orta Doğu'da süregeldiği bildirilen çatışmalar, petrol arzında aksamalar yaşanabileceği endişesiyle fiyatları yukarı yönde desteklemeye devam etmektedir. Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş esnasında, İsrail'in sık sık İran destekli gruplar ve Suriye ordusuna ait hedeflere hava saldırıları düzenlediği öne sürülmektedir.

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırısında Kefersuse Mahallesi'nde bir bina hedef alındığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra, Lübnan'da da İsrail ordusunun devam eden hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmaya devam ettiği bildirilmektedir.

Lübnan'da Yaşananlar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son saldırılarında dün 28 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 139 kişinin yaralandığını açıklamıştır. 8 Ekim tarihinden bu yana ise Lübnan'daki çatışmalar sonucunda ölenlerin sayısının 2 bin 574'e, yaralı sayısının ise 12 bin 1'e yükseldiği kaydedilmiştir. Ayrıca, yerinden edilen kişilerin sayısının 486 binden fazla olduğu ve çoğunun Suriye'ye göç ettiği belirtilmektedir.

ABD Enerji Verileri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 13 milyon 926 bin varil seviyesine gerilemiş ve 5 bin varil azalma kaydedilmiştir. Bununla birlikte, ham petrol ithalatı artış göstermiş, geçen hafta 6 milyon 431 bin varil seviyesine ulaşmıştır. Ancak, ticari ham petrol stokları 426 milyon varil seviyesine yükselerek talepte zayıflama sinyalleri vermiştir.

Piyasa Beklentileri

Brent petrol için teknik olarak 80,43 dolar'ın direnç, 70,01 dolar'ın ise destek seviyeleri olarak izlenmesine devam edilmektedir.