Bu fiyata araba mı olur demeyin! Yola çıktı geliyor: Sıfır araçta daha ucuzu yok!

Türkiye'de sıfır araç fiyatlarının yükselmesi, vatandaşların ikinci el araç piyasasına yönelmesine neden olurken, 500 bin TL'ye satılacak bir sıfır aracın ülkemize geleceği açıklandı. TikTok üzerinde araba videolarıyla tanınan bir fenomen, son paylaşımında bu dikkat çekici gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan videoda, Türkiye'ye gelecek ve uygun fiyatla satışa sunulacak bir araç tanıtıldı. Fenomen isim, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor ve son videosuyla bir kez daha gündeme oturdu.

500 BİN TL'LİK SIFIR ARAÇ YOLDA!





Son dönemde sıfır araç piyasasındaki yükseliş nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler, ikinci el araç piyasasını daha yakından incelemeye başladı. Bu bağlamda, 500 bin TL'ye satılacak yeni bir sıfır aracın Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

Fenomen isim, videoda şu açıklamalarda bulundu: "500 bin TL'ye sıfır araç almak ister miydin? Evet, yanlış duymadın. Türkiye'ye giriş yapacak olan Changan Alsvin modeli, tam 500.000 TL'ye satışa çıkacak. Çin menşeli bu marka, önümüzdeki günlerde Türkiye pazarına adım atacak. Herkes bu arabayı bekliyor ancak şimdi nasıl olur?

Araç kaliteli mi, kötü mü? İncelemelerine göre gayet güzel duruyor. Özellikle Pakistan'da çok popüler bir araç. Pakistan'daki değerini TL'ye çevirdiğimizde 450-500 bin lira civarında bir değere sahip. Vergiler ve ek maliyetlerle birlikte bu aracın Türkiye'de 500 bin TL civarında bir fiyatla satışa sunulması muhtemel."