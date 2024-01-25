Çamaşır deterjanı 219 TL’ye, kaşar peyniri 134 TL’ye düşüyor! 5 Şubat indirim fırsatı için son gün

İndirimli şekilde temel gıda ve temel hijyen ürünlerini satın almak isteyen vatandaşlara Çetinkaya marketler özel kuruluş yıl dönümü indirimlerini başlattı. Bu fırsatlar kaçmaz kampanyası ile Gaziantep ilinde geçerli olacak. Bu indirimli fiyatlar 5 Şubat tarihine kadar geçerli olacak. Sizlerde 5 Şubat tarihine kadar toz çamaşır deterjanı, kaşar peyniri, beyaz peynir, labne peynir, dondurulmuş ürünler, Türk kahvesi, içecekler, salça, garnitür gibi bir çok ürünü uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. İşte yıl dönümü indirimleri özel Çetinkaya marketlerden kaçmaz fırsatlar…

YEDİ KİLOGRAMLIK ÇAMAŞIR DETERJANI 219 TL’YE TUVALET KAĞIDI 40’LI 186 TL’YE DÜŞÜYOR

Çetinkaya marketlerde duyurulan indirim kampanyası doğrultusunda vatandaşlar 5 Şubat tarihine kadar permatik 7 kg çamaşır deterjanı 219,90 TL’ye satın alabilecek. Kayıtlı müşterilere özel indirimli şekilde satışa çıkartılan bu ürünün yanı sıra vatandaşlar Famila tuvalet kağıdı naturel 40'lı 186,90 TL’ye, Familia havlu naturel 16'lı 121,90 TL’ye satın alınabilecek. Duş jeli, şampuan çeşitleri, mega paket, kilot bez, günlük ped, krem saç boyası, ıslak mendil gibi ürünlerde Çetinkaya marketlerde uygun fiyatlarla satışta!

KAŞAR PEYNİRİ 134 TL’YE ,SÜZME BEYAZ PEYNİR 69 TL’YE DÜŞÜYOR

Çetinkaya marketlerin 20 Ocak 2024 tarihinde başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloguyla kaşar peyniri 600 gram 134,90 TL’ye satışa çıkartıldı. Bu ürünün yanı sıra süzme peynir 450 gr 69,90 TL'ye, labne peynir kilogramı 109,90 TL’ye, Balkaya Antep peyniri 450 gramı 129,90 TL’ye, fermante sucuk 300 gramı 165 TL’ye, Şekeroğlu Türk kahvesi 100 gramı 19,90 TL’ye, Akbar Life İthal çay 800 gramı 244,90 TL’ye satışa çıkartıldı. Sizlerde Çetinkaya marketlerde uygun fiyatlarla satışa çıkartılan birbirinden farklı ürünlerden 30 Ocak tarihine kadar yararlanabilirsiniz...















































