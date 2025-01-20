Çin Destekli Emtia Piyasası Geçen Hafta Yükseliş Gösterdi

Geçen hafta emtia piyasasında Çin etkisi ile yükseliş yaşandı, petrol ve baz metallerde dikkat çekici fiyat değişimleri gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:03
Çin Destekli Emtia Piyasası Geçen Hafta Yükseliş Gösterdi

Çin Destekli Emtia Piyasası Geçen Hafta Yükseliş Gösterdi

Geçen hafta, emtia piyasası Çin kaynaklı ekonomik verilerin olumlu etkisiyle dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Çin'in geçen yıl yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü açıklanırken, bölgedeki sanayi üretimi ise Aralık ayında yüzde 6,2 artış gösterdi.

TUNAHAN KÜKÜRT - Emtia piyasasında siyasi ve jeopolitik belirsizlikler arasında karışık bir seyir yaşanırken, yatırımcılar gözlerini ABD'deki gelişmelere çevirdi. Özellikle Donald Trump'ın başkanlık görevini devralacağı gün, küresel ticarete olası etkileri merakla bekleniyor.

Hafta içerisinde ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanması ile yatırımcıların ilgisi arttı. TÜFE'nin Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 artış gösterdiği raporları takip edildi. Bu durum dolar endeksinin önceki hafta 110,2 ile en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra 109,7'de dengelendiğine işaret etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel büyümenin 2025 ve 2026'da yüzde 3,3 olacağını öngördü. Aynı zamanda, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalması ile petrol fiyatlarında bir miktar gevşeme gözlemlendi.

Değerli Metallerde Fiyat Artışı

Analistler, değeri etkileyen faktörler arasında ABD'de gerileyen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını yükselttiğini belirtti. Bu gelişmeler ile birlikte ons bazında fiyatlar altında yüzde 0,4 ve paladyumda yüzde 0,6 artış gösterirken, platinde ise yüzde 2,7 oranında bir azalma kaydedildi.

Çin'deki ekonomik hareketlilik verileri, baz metallerde talebin artacağı beklentilerini güçlendirdi. Özellikle Şili'nin 2024'te dünya bakır üretiminin yüzde 23,6'sını karşılayacağı belirtildi.

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanma

Geçen hafta petrol fiyatları, Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'nin yeni yaptırım kararları ve OPEC'in üretim artışına dair veriler, fiyatları etkileyen önemli unsurlar olarak öne çıktı. OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini değiştirmedi.

Tarım Emtialarında Ticaret Savaşları Etkisi

Trump yönetiminin yeniden ticaret savaşlarının başlayacağı düşüncesi, tarım emtiaları üzerinde olumlu bir etki yarattı. Çinli alıcılar, stoklarını artırma yoluna giderken, ABD’li çiftçiler de ürün satışlarını artırdı. Fiyatlar, Chicago Ticaret Borsası'nda buğdayda yüzde 1,6, mısırda yüzde 2,9 ve soya fasulyesinde yüzde 1 oranında artış gösterdi.

Bu gelişmelerle birlikte; Fildişi Sahili'nde kakao kaçakçılığı ile mücadelede yürütülen soruşturmaların etkisi de dikkat çekiyor. Sonuç olarak, haftanın emtia piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

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