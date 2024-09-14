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Çin Ekonomisi İç Talep Sorunlarıyla Yüz Yüze Kalmaya Devam Ediyor

Ağustos ayında Çin'in sanayi üretimi ve perakende satışları artış gösterse de iç talepteki zayıflık sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:03
Çin Ekonomisi İç Talep Sorunlarıyla Yüz Yüze Kalmaya Devam Ediyor

Çin Ekonomisinde İç Talep Sorunları

Çin ekonomisi, Ağustos ayında üretim ve tüketim alanında yaşanan zayıflıkla etkilerini hissetmeye devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yıllık bazda %4,5, perakende satışlar ise %2,1 artış gösterdi. Ancak bu artış hızı, önceki aya oranla düşüş gösterdi.

Perakende Satışlarda Düşüş

Perakende satışlar, Ağustos 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 artarken, Temmuz ayındaki %2,7 büyümenin gerisinde kaldı. Bu durum, iç talep ve tüketim konusundaki endişeleri artırıyor.

Sanayi Üretimi Göstergeleri

Sanayi üretimi ise, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,82 milyon dolar) üzerinde olan işletmelerde %4,5 artış kaydedildi. Ancak, Temmuz'daki %5,1'lik artışın altında kaldı.

Gayrimenkul Yatırımlarındaki Düşüş

Gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme, sabit sermaye yatırımlarını olumsuz etkiledi. İlk 8 ayda sabit sermaye yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 artış gösterdi, fakat bu artış, Temmuz ayındaki %3,6'lık artışın gerisinde kaldı. Gayrimenkul yatırımları ise %10,2 oranında azalarak iki yıldır devam eden düşüşünü sürdürdü.

İşsizlik Durumu

Ağustos ayında kentlerdeki işsizlik oranı %5,3'e yükselerek, önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. UİB, genç işsizlik rakamları konusunda uzun süredir yüksek seviyelerde olduğunu açıkladıysa da bu ay yeni bir veri paylaşmadı.

Sonuç olarak, Çin ekonomisi iç talepteki zayıflığın etkilerini derinden hissetmekte ve bu durum, ekonomik büyüme hedeflerini tehdit etmektedir.

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