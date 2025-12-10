BTM Sahne XL: Türkiye'den Dünyaya Girişimcilik Atılımı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın son Sahne XL etkinliğini Fulya yerleşkesinde dünyanın dört bir yanından gelen konuklarla gerçekleştirdi. Etkinlik, girişimcileri hem yerli hem de uluslararası yatırımcılarla buluşturarak ekosisteme yeni fırsatlar sundu.

Sahne XL etkinliğinde uluslararası işbirlikleri

Etkinlikte, Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) iş birliğiyle 32 ülkeden 80 yatırımcı sunumları dinledi. İTO ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç açılış konuşmasında, “Türkiye’de gençlerin bir fikri varsa bu topraklarda hayata geçirmesini istiyoruz. Bizim bütün idealimiz sınır ötesine gitmelerine izin vermeden burada filizlenmeleri sağlamak. Biz de onları hem ulusal hem uluslararası yatırımcılarla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuarlarla dünyaya açılma ve destekler

Avdagiç, İTO olarak her yıl 56 fuarın milli katılımını gerçekleştirdiklerini belirterek, BTM girişimlerinin bu fuarlara taşınarak uluslararası arenada tanıtıldığını vurguladı. Ayrıca etkinlikte girişimlerin gelişim süreçlerinin bir destan yolculuğu olduğuna atıfta bulunarak genç girişimcilerin teknoloji ve girişimcilikte yeni bir dönem başlattıklarını söyledi.

TEKMER hızlı doluluk sağladı

BTM bünyesinde haziran ayında açılan Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TEKMER) kısa sürede yüzde 100 doluluğa ulaşmasına dikkat çeken Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bakan Fatih Kacırın desteklerinin önemine değindi. Şu an yaklaşık 30 firmaya hizmet veren TEKMER için hedeflerinin İstanbul ve Türkiye’nin en güçlü TEKMER’lerinden biri olmak olduğunu söyledi.

Uluslararası ofisler ve fuar katılımları

BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul ise BTM’nin uluslararasılaşma vizyonunu somutlaştırdıklarını belirterek, BTM’nin Dubai ve Londrada iki uluslararası ofise sahip olduğunu açıkladı. Kul, YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle bu adımın ekosisteme yeni ivme kazandırdığını ve girişimlerin global yatırımcılarla doğrudan temas kurma fırsatı elde ettiğini söyledi. Ayrıca BTM’nin CES, MWC Barcelona, MWC Doha, Hannover Messe, WIN Eurasia, Teknofest ve Take Off gibi fuarlara katılım sağladığını vurguladı.

Etkinlikte 13 girişim sahne aldı

Bu yılki Sahne XL’de 13 girişim sahneye çıkarak projelerini yatırımcılara anlattı. Etkinlikte ayrıca Altın sponsorluğu Emlak Konut GYO üstlendi; AWS, Destek Patent ve Etkin Proje diğer sponsorlar oldu. Sahne alan girişimler şunlardır:

Petözel: Petözel evcil hayvan ailelerinin ürün ve hizmetlere güvenle ulaşmasını sağlayan; petshoplar ile markalara ise satış ve görünürlük imkânı sunan bir pazaryeridir.

dentalPrices: Dentalprices hastaların dental ihtiyaçlarına en uygun diş kliniğini kolayca bulmalarını ve tedavi ödemelerini taksit seçenekleriyle gerçekleştirmelerini sağlar.

Fermente Bahçem: Fermente Bahçem fermantasyon tabanlı üretimle sağlıklı içecekler sunar ve tarım, gıda ile kozmetik sektörlerine yeşil teknoloji çözümleri geliştirir.

Aqtivite App: Aqtivite yapay zekâ destekli arama motoruyla etkinlik ve mekân keşfini, bilet alımını ve sosyalleşmeyi tek platformda sunan bir uygulamadır.

Dijisöz: Dijisöz sözleşmelerin dijital dönüşümünü ve mevzuata uyumlu yönetimini yapay zekâ destekli analiz ve asistanlarla kolaylaştırır.

CAMPERLOGY: Camperlogy alternatif konaklama seçenekleri, kamp rezervasyonları ve kültürel etkinlik biletlerini tek platformda sunar.

Beeasist: Beeasist KOBİ’lerin satış, pazarlama, operasyon ve finans süreçlerini tek noktadan yöneterek verimliliğini artıran, yapay zekâ destekli bir B2B2C SaaS platformudur.

HIST ENDÜSTRİYEL: HIST ENDÜSTRİYEL sensörlerle bası yaralarını erken tespit eden, hasta konforunu artırıp bakım yükünü azaltan akıllı hasta yatağı teknolojisidir.

Poder: Poder inşaat projelerindeki kayıp bilgileri dijitalleştirip arşivler, tek platformda proje ve kentsel dönüşüm çözümleri sunar.

Arya AI: Arya AI, kurumsal yapay zekâ iş gücü olarak otonom kararlarla görevleri yönetir. Operasyonları hızlandırır, verimliliği artırır ve hatasız yürütür.

Grower: Grower dijital pazarlama süreçlerini hızlandıran, kolaylaştıran ve verimli hale getiren bir pazarlama sistemidir.

Zephlex: Zephlex yapay zekâ destekli platformuyla yatırımcılara piyasa öngörüleri, risk yönetimi ve kârlı fırsatları tek noktada sunar.

DinamikCRM: DinamikCRM işletmelerin satış, müşteri ilişkileri ve operasyon süreçlerini tek bir akıllı platformda birleştirerek verimliliği maksimuma çıkarır.

BTM, Sahne XL ve uluslararası ofislerle girişimcileri hem Türkiye'de güçlendiriyor hem de küresel yatırım ağlarına erişimlerini kolaylaştırıyor. İTO ve BTM yetkilileri, önümüzdeki dönemde bu imkanları büyüterek daha fazla girişime hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

İSTANBUL TİCARET ODASI VE BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME MERKEZİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ