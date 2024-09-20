Çin, Fed'in Faiz İndirimine Rağmen Gösterge Faiz Oranlarını Sabit Tuttu

Çin Faiz Oranlarını Sabit Tuttum

Çin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine rağmen, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Bu karar, piyasa beklentilerini karşılamadı.

PBoC Açıklamaları

Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından yapılan duyuruda, 1 yıllık kredi faiz oranının %3,35 ve 5 yıllık kredi faiz oranının ise %3,85 seviyelerinde sabit kalacağı bildirildi.

Ekonomik Durum

Uluslararası piyasada, iç talepteki sürekli zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki gerileme, parasal genişleme beklentilerine rağmen gösterge faiz oranlarının sabit kalmasına yol açtı.

LPR'nin Rolü

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankası'nın borçlanma faizi üzerine ekledikleri oranlarla belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi olarak işlev görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul edilmektedir.

Gelecek Faiz Açıklaması

PBoC, politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizinin (MLF) açıklamasını ise 25 Eylül tarihine ertelemiş bulunmaktadır.