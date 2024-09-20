DOLAR
34,11 -0,3%
EURO
38,04 0,03%
ALTIN
2.869,16 -1,5%
BITCOIN
2.143.000,8 0,4%

Çin, Fed'in Faiz İndirimine Rağmen Gösterge Faiz Oranlarını Sabit Tuttu

Çin Merkez Bankası, Fed'in faiz indirimine rağmen LPR'yi değiştirmedi, iç talep ve gayrimenkul krizi etkili.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:50
Çin, Fed'in Faiz İndirimine Rağmen Gösterge Faiz Oranlarını Sabit Tuttu

Çin Faiz Oranlarını Sabit Tuttum

Çin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine rağmen, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Bu karar, piyasa beklentilerini karşılamadı.

PBoC Açıklamaları

Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından yapılan duyuruda, 1 yıllık kredi faiz oranının %3,35 ve 5 yıllık kredi faiz oranının ise %3,85 seviyelerinde sabit kalacağı bildirildi.

Ekonomik Durum

Uluslararası piyasada, iç talepteki sürekli zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki gerileme, parasal genişleme beklentilerine rağmen gösterge faiz oranlarının sabit kalmasına yol açtı.

LPR'nin Rolü

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankası'nın borçlanma faizi üzerine ekledikleri oranlarla belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi olarak işlev görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul edilmektedir.

Gelecek Faiz Açıklaması

PBoC, politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizinin (MLF) açıklamasını ise 25 Eylül tarihine ertelemiş bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hazine Alacakları 30,2 Milyar Lira Seviyesine Ulaştı
2
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 8 Trilyon 338,8 Milyar Lira Olarak Belirlendi
3
Hükümetten emekli maaşlarına son dokunuş! Gece yarısı müjde geldi!
4
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine özel 14.500 TL ödeme çıktı! Tek bir başvuru yetiyor
5
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
6
Dolarda fırtınalar koparacak tahmin geldi! Selçuk Geçer 32 TL birden artacak diyerek tarih verdi!
7
Güncel Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi