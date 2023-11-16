Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sürpriz Karar! Bedava doğalgaz ne zaman bitecek?

Seçim öncesinde düzenlenen doğalgazı devreye alma töreninde 15 milyon doğalgaz kullanan haneye müjdeli haber verilmişti. 1 ay boyunca bedava olacağı açıklanan doğalgaz faturalarının 25 metreküp bedava kullanımı da 1 sene boyunca devam edeceği açıklanmıştı.

Ülkemizde milyonlarca konutun ısınma, mutfak ihtiyaçları ve sıcak su ihtiyacını karşılayan enerji kaynağı doğalgazdır. Uluslararası arz talep döngüsüne göre ,döviz kuru ya da vergileri göre doğalgazın fiyatı değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple özellikle de kışın doğalgaz faturaları vatandaşın bütçesinin önemli bir kısmını tutmaktadır.

20 Nisan 2023 tarihinde doğalgazı devreye alma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde bütün vatandaşlara müjdeli haber vermişti. Konutlarda doğalgaz kullanımının 1 ay süreyle ücretsiz olacağını belirten Erdoğan, bir yıl boyunca da tüketilen doğalgazın faturalarının 25 metreküplük kısmının bedelinin alınmayacağını açıklamıştı. Seçim öncesinde bu Karar Resmi gazetede onay alarak yürürlüğe girmişti. Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde doğalgaz indirimi ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı merakla araştırılmaktadır. Ücretsiz doğalgaz ne zaman sona erecek? Ücretsiz doğalgaz ne zaman başladı? işte detaylar...





BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN SONA ERECEK?

24 Nisan'da verilen müjde sonrasında konutlar, ibadethaneler ve cem evlerinde bütün abonelerin faturalarının tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi tarafından ödeneceği açıklaması yapılırken, o tarihler aralığında doğalgaz tüketimi için herhangi bir fatura ödenmemişti. 1 Haziran 2023 tarihinden 31 Mayıs 2024 tarihine kadar ise faturaların yüzde 25 metreküpü olan kısmı yine bakanlık bütçesi tarafından karşılanmasına karar verildi.

Yukarıda bahsi geçen tarihler aralığında doğalgaz tüketiminin 25 metreküpü devlet tarafından karşılanacak. Ülkemizde yaklaşık 15 milyon hanede doğalgaz kullanılmaktadır. Hemen hemen 60 milyon vatandaşı ilgilendiren bu kararın Mayıs ayının sonuna kadar geçerli olması planlanmaktadır. Devlet tarafından sağlanan bu doğalgaz indirimi vatandaşın özellikle de kış mevsiminde enerji kullanımı konusunda biraz da olsa tasarruf yapmasına katkı sağlayacaktır. Doğalgaz indirimi bitiş tarihi 31 Mayıs 2024 olarak açıklanırken bu tarihten sonra doğalgaz faturaları normal tarife kapsamınca ödenmeye devam edecektir.