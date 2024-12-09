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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesini TBMM'de Sunarak Suriye'deki Durumu Değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2025 bütçesini sunarken Suriye'de güvenin tesis edilmesi ve ekonomik istikrar vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesini TBMM'de Sunarak Suriye'deki Durumu Değerlendirdi

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, 2025 BÜTÇESİNİ SUNDU

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni tanıttı. Konuşmasında Suriye'deki siyasi ve ekonomik ortamın iyileşeceğini, bu süreçle birlikte Suriyeli kardeşlerin güvenli bir şekilde ülkelerine döneceğini belirtti. Yılmaz, "Suriye'de güvenin tesis edilmesiyle, ekonomik ve siyasi ortamın iyileşmesiyle birlikte, inanıyorum ki Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine, vatanlarına güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde döneceklerdir," ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Yılmaz, konuşmasına Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Kazaya ilişkin detaylı incelemelerin ilerleyen süreçte gerçekleştirileceğini de vurguladı.

SURİYE'DE TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Yılmaz, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek, ülkenin tarihi bir geçiş sürecinde olduğunu ve bu sürecin kapsayıcı bir biçimde ilerlemesini temenni etti. Suriye halkının her kesiminin temsil edileceği bir süreç yaşanması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

2025 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK HEDEFLERLE UYUMLU

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, makroekonomik ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda hazırlandığını ifade eden Yılmaz, bütçenin Türkiye Yüzyılı vizyonu ile örtüştüğünü bildirdi. Bütçenin yüksek katma değerli üretimi artırmayı ve yeşil ekonomiye geçişi desteklemeyi amaçladığını kaydetti.

Türkiye EKONOMİSİNDE DURUM

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 17 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. 2024 yılı için ekonominin büyüme hedefinin yüzde 3,5 olduğunu açıkladı ve 2025 yılında yüzde 4 büyüme hedefi koyduklarını vurguladı. Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomi %2,1 oranında büyüdü.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Yılmaz, enflasyonu kontrol altına almak için yürütülen politikaları ve bunların olumlu sonuçlarını paylaştı. "2024 yılı Haziran ayında başlayan geçiş süreci, enflasyonla mücadelede sağlam bir zemin oluşturmayı amaçlıyor. Önümüzdeki süreçte tek haneli enflasyon seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz" diye belirtti.

BÜTÇE HARCAMALARI VE GELİRLER

2025 yılı merkezi yönetim bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağı öngörüldü. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yılmaz, bütçede faiz giderlerinin payının da geçmiş yıllara oranla dikkate değer düşüş gösterdiğini açıkladı.

Türkiye'nin mali disiplini sağladığını vurgulayan Yılmaz, 2002 yılında faizlerin GSYH içindeki payının %14,3 iken 2025 yılında bu oranın %3,2 olmasının tahmin edildiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim...

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Kurul çalışmalarına katıldı.

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim...

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Kurul çalışmalarına katıldı.

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