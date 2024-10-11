Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ödemeler dengesi verilerini sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Yılmaz, azalan cari açığın makro finansal istikrarı güçlendirdiğini ve dezenflasyon sürecine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Ödemeler Dengesi Verileri Üzerine Yorumlar

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı verilerinin ışığında, cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın devam ettiğini vurguladı. "Azalan cari açık, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor," dedi.

Yılmaz ayrıca, haziran ve temmuz aylarından sonra ağustos ayında da cari işlemler dengesinin 4,32 milyar dolar fazla verdiğini belirtti. Yıllıklandırılmış cari açığın 11,25 milyar dolara gerilediğini ifade eden Yılmaz, bu olumlu performansın istikrarlı bir ekonomi programının sonuçları olduğunu vurguladı.

2024 Hedefleri

Yılmaz, dış ticaret açığındaki iyileşme ve hizmet gelirlerindeki artışla birlikte cari açığın devam eden düşüşünün, 2024 yılı sonuna kadar milli gelire oranının %1,7 hedefine ulaşacağına dair öngörülerinin güçlü olduğunu sözlerine ekledi.