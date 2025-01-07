Dalaman Tarım İşletmesi Elektrik Alım İhalesine Çıkıyor

Dalaman Tarım İşletmesi Elektrik İhalesi Duyurusu

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 930 bin kilovatsaatlik elektrik alım ihalesi düzenleyeceğini açıkladı. İlgili ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale Kapsamı ve Süresi

Yapılacak ihale kapsamında, 4 OG TTTZ (Orta Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı) sanayi ve kamu ile özel sektör dahil 12 ay süreli 930 bin kilovatsaat elektrik enerjisi alımı gerçekleştirilecek.

Şartname ve Doküman Temini

Konu ile ilgili şartname bilgilerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) internet sayfasından, Ticaret ve Satın Alma Daire Başkanlığı'ndan ve Dalaman Tarım İşletmesi'nden ulaşmak mümkün.

İhaleye Katılım ve Geçici Teminat Bilgileri

İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanını 500 lira karşılığında temin edebilirler. İhale, kapalı zarf teklif alma usulü ile gerçekleştirilecek. Katılımcılar, teklif tutarının yüzde 3'ünden az olmamak kaydıyla geçici teminat verecek ve kesin teminat da ihale tutarının yüzde 6'sı oranında olması gerekmektedir.

İhale Tarihi ve Yeri

İhale, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te, Dalaman Tarım İşletmesi Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda işletmenin toplantı salonunda yapılacaktır.