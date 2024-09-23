Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık Konferansı İstanbul'da Yapılacak

Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık Konferansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Dünya Bankası Grubu, 2 Ekim tarihinde İstanbul'da "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık: Cinsiyet Eşitsizliklerini Kapatma, KOBİ'leri Güçlendirme ve Dayanıklılığı Artırma" temalı bir konferans gerçekleştirecek.

Açılış Konuşmaları

Konferansın açılışında TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer önemli konuşmalar yapacak.

Kapsamlı Konular

Etkinlikte, finansal teknolojiler ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatların yanı sıra cinsiyet eşitliği, iklimle bağlantılı meseleler ve KOBİ’lerin karşılaştığı zorluklar ele alınacak.

Önemli Panel ve Söyleşiler

Konferans, Merkez Bankası başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay gibi önemli isimlerin de katılımıyla gerçekleşecek. Katılımcılar, Türkiye'deki finansal kapsayıcılığın eşitlikçi büyüme, finansal dayanıklılık ve sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini tartışacaklar.

Panel Başlıkları

Konferans kapsamında yer alacak birkaç panel başlığı şunlardır:

Fintek ve Dijitalleşme: KOBİ'ler için Finansal Kapsayıcılığın Dönüştürülmesi ve Sonrası

Kadınlar ve KOBİ'ler için Finansal Kapsayıcılığı Sağlamaya Yönelik Temel Stratejiler: Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Finansal Okuryazarlık

İklim Değişikliği ve Doğal Afetler Döneminde Haneler ve KOBİ'lerin Finansal Dayanıklılığını Güçlendirme

Kapsayıcı Yatırımları Teşvik Etme & Özel Sektörün Türkiye'deki KOBİ'leri Teşvik Etmedeki Rolü

Bu konferans, finansal kapsayıcılığı artırmayı amaçlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.