DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,25 -0,48%
ALTIN
3.071,43 -0,48%
BITCOIN
2.455.452,43 0,91%

Doğal Gaz Fiyat Tarifelerinde Değişiklik Yok

BOTAŞ, kasım ayı itibarıyla doğal gaz satış tarifelerinde değişiklik yapmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:28
Doğal Gaz Fiyat Tarifelerinde Değişiklik Yok

Doğal Gazda Kasım Ayı Tarifesi Belirlendi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım ayı itibarıyla hem mesken hem de sanayi aboneleri ile elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Belirlenen Tarife Fiyatları

BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan yeni tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için geçerli olacak doğal gaz fiyatı, bin metreküp için 5 bin 631 lira olarak bildirildi. Ekmek üreticileri için ise bu rakam 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretiminde kullanılacak doğal gazın tarifesi ise 12 bin lira olarak açıklandı.

Aylık Fiyat Hesaplama Sistemi

Doğal gaz fiyat tarife değişiklikleri her ay güncellenmektedir. BOTAŞ, internet sitesinde duyurduğu açıklamada, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda Avrupa ülkeleri arasında, Ukrayna'dan sonra en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını" belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğal Gaz Fiyat Tarifelerinde Değişiklik Yok
2
2025 Yılı Bütçesi Üzerine TBMM'de Görüşmeler Tamamlandı
3
Avrupa Borsalarında Teknoloji Hisseleriyle Düşüş
4
Karpowership, Akıllı Gemilerle Elektrik Sağlama Projesi
5
Rusya'nın Perakende Ticaretinde Büyük Artış
6
İngiltere'de 40 Milyar Sterlinlik Vergi Artışı
7
2025 Yılı Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülüyor

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor