Doğal Gaz Fiyat Tarifelerinde Değişiklik Yok

Doğal Gazda Kasım Ayı Tarifesi Belirlendi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım ayı itibarıyla hem mesken hem de sanayi aboneleri ile elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Belirlenen Tarife Fiyatları

BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan yeni tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için geçerli olacak doğal gaz fiyatı, bin metreküp için 5 bin 631 lira olarak bildirildi. Ekmek üreticileri için ise bu rakam 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretiminde kullanılacak doğal gazın tarifesi ise 12 bin lira olarak açıklandı.

Aylık Fiyat Hesaplama Sistemi

Doğal gaz fiyat tarife değişiklikleri her ay güncellenmektedir. BOTAŞ, internet sitesinde duyurduğu açıklamada, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda Avrupa ülkeleri arasında, Ukrayna'dan sonra en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını" belirtti.