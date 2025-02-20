Dolar/TL 36,32 seviyesinden işlem görüyor: Piyasalarda belirsizlik hakim

Dolar/TL, yükselişle güne başlayarak 36,32 seviyesinden işlem görüyor. Belirsizlikler piyasalarda etkili olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:37
Dolar/TL 36,32 seviyesinden işlem görüyor: Piyasalarda belirsizlik hakim

Dolar/TL Yükselişle Güne Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,3230 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden kur, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 36,2920'den tamamladı.

Saat 09.20 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,1 artışla 36,3230 seviyesinden işlem görürken, avro/TL de yüzde 0,1 artışla 37,8900'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 45,7570'den satılıyor.

Dolar Endeksi ve Fed Belirsizlikleri

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikalarına yönelik belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Son Fed toplantısında, politika faizinin %4,25-4,50 aralığında sabit tutulmasına dair tutanaklar, yetkililerin temkinli olmaya devam ettiğini ortaya koydu. Tutanaklar, enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmeden önce ek ayarlamalar yapılmasının beklenildiğini gösteriyor.

İstatistikler ve Piyasa Beklentileri

Piyasalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziranda yapabileceği yönündeki beklentiler güçlenirken, temmuz ayı öne çıkıyor. Yıl içerisinde Fed'in iki indirim yapacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri'nin, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan Dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107,5 puanın direnç olarak öne çıktığı ifade edildi.

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