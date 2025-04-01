Dolar/TL 37,95 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalarda Belirsizlik Devam Ediyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 37,9540 seviyesinden işlem görüyor. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 37,9477'den tamamladı.

Bugün saat 09.20 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 37,9540 seviyesinden işlem gören dolar/TL yanında, Avro/TL %0,1 azalışla 41,0010'dan ve Sterlin/TL bir önceki kapanışa paralel 49,0320'den satılmaktadır.

Döviz piyasalarının yanı sıra, dolar endeksi ise %0,1 artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor. ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasa koşullarını etkilerken, Trump'ın attığı ve atacağı tarife adımları küresel çapta risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına adaletsiz davranan her ülkenin, karşılığında çarşamba günü bir tarife almayı beklemesi gerektiğini" belirtti.

Leavitt, yarın açıklanacak tarifelerin asıl hedefinin ülkeler olduğunu, Başkan Trump'ın sektör bazlı tarifleri hayata geçirmekte kararlı olduğunu kaydetti. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam etmekte. New York Fed Başkanı John Williams, tarifeler konusunda hala çok fazla belirsizlik olduğunu ifade ederek, tarifelerin fiyatları nasıl etkilediğini görmek için verileri takip etmek istediğini belirtti.

Bugün dünya genelinde, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik oranı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceği bildirildi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını aktardı.