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Dolar/TL Yükselişte: 34,18 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL günün ilk saatlerinde yükseliş göstererek 34,18 seviyesine ulaştı. Ekonomik veriler merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:31
Dolar/TL Yükselişte: 34,18 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL İşlemleri

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,1810 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün ise, 34,1520 seviyesinden tamamlanmıştı.

Piyasa Durumu

Bugün saat 10:15 itibarıyla, Dolar/TL %0,9 artışla 34,1810 seviyesinde seyrederken, Avro/TL %0,5 azalışla 38,0870'dan işlem görüyor. Sterlin/TL ise %0,5 düşüşle 45,7140 seviyesinde.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Dolar endeksi ise %0,7 oranında bir artışla 100,7 seviyelerine yükseldi. ABD ekonomisinin 2023 yılının ikinci çeyreğinde %3 oranında büyümesi ve Federal Reserve’in (Fed) enflasyonla mücadelede "yumuşak iniş" sağlama beklentileri piyasalardaki pozitif havayı destekliyor.

Enflasyon Verileri

Beklentiler, dünya genelindeki enflasyonla mücadelenin resesyon ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağına dair soru işaretleri barındırsa da, son açıklanan makroekonomik veriler kaygıları sınırlamakta. Bugün Fed’in enflasyon göstergeleri arasında yer alan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine dair veriler yatırımcıların dikkat çekeceği noktalar arasında.

ABD İşsizlik Verileri

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Eylül haftasında 218 bine gerileyerek, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, bu durumun iş gücü piyasasında kaygıları azaltabileceğini belirtiyor.

Gözlemler ve Beklentiler

Günün ilerleyen saatlerinde Almanya'da işsizlik oranları, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi ile birlikte ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar gibi önemli verilerin takibi ön planda olacak. Dolar endeksi açısından teknik seviyelerde destek noktası 100, direnç noktası ise 101 olarak öne çıkmaktadır.

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