Dolar/TL Yükselişte: 36,27 Seviyelerinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, 36,27 seviyesinde işlem görerek yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar dikkatle gelişmeleri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:00
Dolar/TL Yükselişte: 36,27 Seviyelerinde İşlem Görüyor

Dolar/TL 36,27 Seviyesine Yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 36,2650 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün pozitif bir seyir izleyen dolar/TL, %0,1 artışla gün sonunu 36,2430'dan kapatmıştı.

Gün İçinde Dolar/TL'nin Durumu

Saat 09.50 itibarıyla, dolar/TL önceki kapanışa göre %0,1 değer kazanarak 36,2650 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL %0,3 değer kaybederek 37,9320'den, sterlin/TL ise %0,3 düşüşle 45,6830'dan satılıyor.

Döviz Piyasasında Genel Görünüm

Dolar endeksi ise %0,4 artış göstererek 107 seviyesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik attığı adımlar, ülkenin önemli ticaret ortaklarının geleceğe yönelik senaryolarını etkilerken, ek gümrük vergilerinin gündemde olması yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Bugünün Önemli Gelişmeleri

Analistler, bugün Türkiye'de konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun yanı sıra, yurt dışındaki gelişmeleri de takip edecekler. Önemli noktalar arasında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin konuşması, İngiltere işsizlik oranı ve Almanya ile Avro Bölgesi için Zew ekonomik güven endeksi bulunuyor.

Teknik analizler, dolar endeksinde 106,5 seviyesinin destek, 107,5 puanın ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

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