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Döviz Kurları İstanbul Serbest Piyasada Açılış Fiyatlarını Belirledi

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3770 lira, avro ise 36,5220 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:00
Döviz Kurları İstanbul Serbest Piyasada Açılış Fiyatlarını Belirledi

İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Kurları

İstanbul serbest piyasasında dolar, 34,3770 liradan açılış yaptı. Aynı zamanda avro da 36,5220 liradan işlem görerek güne başladı.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Döviz işlemlerinde dolar 34,3750 liradan alınıp 34,3770 liradan satılırken, avro 36,5200 liradan alınıp 36,5220 liradan satılmaktadır.

Dünkü Fiyatlarla Karşılaştırma

Önceki gün doların satış fiyatı 34,3790 lira, avronun ise 36,5450 lira olarak kaydedilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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