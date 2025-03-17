Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugünkü durumu şöyle:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış ABD Doları 36,6730 36,6740 36,6630 36,6640 Avro 39,9210 39,9220 39,9850 39,9860 Sterlin 47,4200 47,4300 47,5600 47,5700 İsviçre Frangı 41,4200 41,4300 41,5700 41,5800

Ankara Serbest Piyasası