Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarındaki son değişiklikler ve fiyatlar burada.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 17:26
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugünkü durumu şöyle:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz TürüCuma AlışCuma SatışBugün AlışBugün Satış
ABD Doları36,673036,674036,663036,6640
Avro39,921039,922039,985039,9860
Sterlin47,420047,430047,560047,5700
İsviçre Frangı41,420041,430041,570041,5800

Ankara Serbest Piyasası

Döviz TürüCuma AlışCuma SatışBugün AlışBugün Satış
ABD Doları36,643036,723036,633036,7130
Avro39,881039,961039,945040,0250
Sterlin47,360047,570047,500047,7100

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