Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugünkü durumu şöyle:
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|36,6730
|36,6740
|36,6630
|36,6640
|Avro
|39,9210
|39,9220
|39,9850
|39,9860
|Sterlin
|47,4200
|47,4300
|47,5600
|47,5700
|İsviçre Frangı
|41,4200
|41,4300
|41,5700
|41,5800
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|36,6430
|36,7230
|36,6330
|36,7130
|Avro
|39,8810
|39,9610
|39,9450
|40,0250
|Sterlin
|47,3600
|47,5700
|47,5000
|47,7100