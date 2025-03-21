Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncellendi

Döviz Kurları Güncel Rakamları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar için önemli bir güncel bilgi olarak öne çıkıyor. İşte dün ve bugün itibarıyla kaydedilen döviz kurlarının durumu:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 38,0020 38,0030 Avro 41,3150 41,3160 Sterlin 49,2600 49,2700 İsviçre Frangı 42,9900 43,0000

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 37,9720 38,0520 Avro 41,2750 41,3550 Sterlin 49,2000 49,4100

Yatırımcılar için bu veriler, döviz piyasalarında doğru kararlar vermek adına kritik öneme sahip. Döviz kurlarının her geçen gün değişmesi, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.