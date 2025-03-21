Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncellendi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki son durum: Alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:17
Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncellendi

Döviz Kurları Güncel Rakamları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar için önemli bir güncel bilgi olarak öne çıkıyor. İşte dün ve bugün itibarıyla kaydedilen döviz kurlarının durumu:

İstanbul Piyasası

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları38,002038,0030
Avro41,315041,3160
Sterlin49,260049,2700
İsviçre Frangı42,990043,0000

Ankara Piyasası

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları37,972038,0520
Avro41,275041,3550
Sterlin49,200049,4100

Yatırımcılar için bu veriler, döviz piyasalarında doğru kararlar vermek adına kritik öneme sahip. Döviz kurlarının her geçen gün değişmesi, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

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