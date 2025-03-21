Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncellendi

Döviz Kurları Güncel Rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar için önemli bir güncel bilgi olarak öne çıkıyor. İşte dün ve bugün itibarıyla kaydedilen döviz kurlarının durumu:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|38,0020
|38,0030
|Avro
|41,3150
|41,3160
|Sterlin
|49,2600
|49,2700
|İsviçre Frangı
|42,9900
|43,0000
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|37,9720
|38,0520
|Avro
|41,2750
|41,3550
|Sterlin
|49,2000
|49,4100
Yatırımcılar için bu veriler, döviz piyasalarında doğru kararlar vermek adına kritik öneme sahip. Döviz kurlarının her geçen gün değişmesi, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.