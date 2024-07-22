Döviz Kurları ve ABD Siyasi Gelişmeleri Üzerine Son Gelişmeler

Döviz Piyasasında Son Durum

Dolar/TL, haftaya yatay bir başlangıçla 33,0380 seviyesinden işlem görmekte. Cuma günü düşüş eğilimi gösteren dolar/TL, önceki kapanışı olan 33,0249'dan yüzde 0,2 daha düşük bir seviyede günü tamamladı.

Euro ve Sterlin Kurları

İlk işlem saatlerinde avro/TL %0,1 artışla 36,0020; sterlin/TL ise %0,1 değer kazanarak 42,7080'den işlem görüyor.

Döviz Endeksleri Üzerine Analizler

Dolar endeksi, önceki kapanışın %0,1 altında 104,3 seviyesinde yer almakta. Analistler, merkez bankalarının enflasyon ile mücadele politikalarının sona yaklaştığını ifade ediyor.

ABD Siyasi Gelişmeleri Piyasalarda Etkili Oluyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıklaması ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklemesi, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Analistler, Biden'ın sağlık durumu ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın anketteki konumu hakkında endişeleri vurguladı.

Makroekonomik Veriler Takip Edilecek

Bu hafta ABD'deki büyüme başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi var. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar üç faiz indirimi yapabileceğine dair işaretler var. İş gücü piyasasından gelecek verilerin bu fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Moody’s Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çıkardı ve görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Döviz Kurları ile İlgili Beklentiler

TCMB'nin Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu Dolar/TL beklentisi 37,3667'ye düşerken, 12 aylık beklenti ise 41,5175 oldu. Bugün yurt içinde veri akışının sakin olacağı, dışarıda ise Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceği belirtiliyor.

Teknik olarak, dolar endeksinin 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu vurgulandı.