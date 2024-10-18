Döviz Kurları Yükselişle Başladı

Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 34,2690 seviyesinden işlem görmekte. Önceki gün ise düşüş eğiliminde hareket ederken, kapanışını yüzde 0,1 azalışla 34,1300 seviyesinde gerçekleştirmişti.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Gün saat 10.45 itibarıyla, Dolar/TL yüzde 0,4 yükselişle 34,2690’dan işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 37,1850, sterlin/TL ise yüzde 0,5 değer kazanarak 44,7580 seviyesinden satılmakta.

Döviz Endeksi ve Merkez Bankası Kararları

Dolar endeksi, şu an için yüzde 0,1 azalarak 103,7 seviyesini görmekte. Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerle birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrasında artan risk iştahı, pozitif bir hava yaratıyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Piyasalardaki Beklentiler

Analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi, ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise dolar endeksi için 103 seviyesinin destek, 104 seviyesinin direnç olarak öne çıktığı ifade ediliyor.