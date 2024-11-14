Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara Piyasaları

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarına dair güncel bilgiler, yatırımcılar için önemli bir referans olmaya devam ediyor. İşte son günlerdeki döviz kurlarında yaşanan değişiklikler:

İstanbul Piyasası

Çarşamba:

ABD doları: Alış - 34,3400, Satış - 34,3410

Avro: Alış - 36,5440, Satış - 36,5450

Sterlin: Alış - 43,8240, Satış - 43,8440

İsviçre frangı: Alış - 38,9770, Satış - 38,9870

Perşembe:

ABD doları: Alış - 34,3660, Satış - 34,3670

Avro: Alış - 36,3100, Satış - 36,3110

Sterlin: Alış - 43,5350, Satış - 43,5460

İsviçre frangı: Alış - 38,6250, Satış - 38,6330

Ankara Piyasası

Çarşamba:

ABD doları: Alış - 34,3100, Satış - 34,3900

Avro: Alış - 36,5040, Satış - 36,5840

Sterlin: Alış - 43,7640, Satış - 43,9740

Perşembe:

ABD doları: Alış - 34,3360, Satış - 34,4160

Avro: Alış - 36,2700, Satış - 36,3500

Sterlin: Alış - 43,4750, Satış - 43,6850

Döviz piyasalarındaki bu değişiklikler, yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.