Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara Piyasaları

Döviz Kurlarında Son Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarına dair güncel bilgiler, yatırımcılar için önemli bir referans olmaya devam ediyor. İşte son günlerdeki döviz kurlarında yaşanan değişiklikler:
İstanbul Piyasası
Çarşamba:
ABD doları: Alış - 34,3400, Satış - 34,3410
Avro: Alış - 36,5440, Satış - 36,5450
Sterlin: Alış - 43,8240, Satış - 43,8440
İsviçre frangı: Alış - 38,9770, Satış - 38,9870
Perşembe:
ABD doları: Alış - 34,3660, Satış - 34,3670
Avro: Alış - 36,3100, Satış - 36,3110
Sterlin: Alış - 43,5350, Satış - 43,5460
İsviçre frangı: Alış - 38,6250, Satış - 38,6330
Ankara Piyasası
Çarşamba:
ABD doları: Alış - 34,3100, Satış - 34,3900
Avro: Alış - 36,5040, Satış - 36,5840
Sterlin: Alış - 43,7640, Satış - 43,9740
Perşembe:
ABD doları: Alış - 34,3360, Satış - 34,4160
Avro: Alış - 36,2700, Satış - 36,3500
Sterlin: Alış - 43,4750, Satış - 43,6850
Döviz piyasalarındaki bu değişiklikler, yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.