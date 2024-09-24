Döviz Kurlarındaki Güncel Durum

Döviz Kurlarındaki Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. İşte 2 Ekim itibarıyla güncel veriler:
İstanbul Serbest Pazar
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Değişim
|ABD Doları
|34,1520
|34,1530
|0,0100
|Euro
|38,0270
|38,0280
|0,0040
|İngiliz Sterlini
|45,5910
|45,6070
|0,0400
|İsviçre Frangı
|40,2030
|40,2230
|0,0600
Ankara Serbest Pazar
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Değişim
|ABD Doları
|34,1220
|34,2020
|0,0800
|Euro
|37,9870
|38,0670
|0,0130
|İngiliz Sterlini
|45,5310
|45,7410
|0,0700
Döviz kurlarındaki bu değişim, piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel faktörler arasında yer alıyor.