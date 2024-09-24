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Döviz Kurlarındaki Güncel Durum

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarının güncel alış ve satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:48
Döviz Kurlarındaki Güncel Durum

Döviz Kurlarındaki Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. İşte 2 Ekim itibarıyla güncel veriler:

İstanbul Serbest Pazar

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Değişim
ABD Doları 34,1520 34,1530 0,0100
Euro 38,0270 38,0280 0,0040
İngiliz Sterlini 45,5910 45,6070 0,0400
İsviçre Frangı 40,2030 40,2230 0,0600

Ankara Serbest Pazar

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Değişim
ABD Doları 34,1220 34,2020 0,0800
Euro 37,9870 38,0670 0,0130
İngiliz Sterlini 45,5310 45,7410 0,0700

Döviz kurlarındaki bu değişim, piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel faktörler arasında yer alıyor.

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