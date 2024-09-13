DSV, Schenker'i 14,3 Milyar Avroya Satın Alıyor

Danimarkalı DSV, Alman Demir Yolları'ndan Schenker'i 14,3 milyar avroya satın alıyor, Avrupa'daki etkisini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:58
DSV, Schenker'i 14,3 Milyar Avroya Satın Alıyor

DSV ve Schenker Arasında Tarihi Anlaşma

Danimarka merkezli lojistik ve taşımacılık şirketi DSV, Alman Demir Yolları'nın (DB) lojistik birimi Schenker'i 14,3 milyar avroya satın alma anlaşması imzaladı.

Açıklamalar ve Satın Alma Süreci

Alman Demir Yolları'ndan yapılan resmi açıklamada, DSV'nin teklifinin kabul edildiği bilgisi verildi. Satın almanın, gerekli onayların tamamlanmasının ardından önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde finalize olması bekleniyor.

DB, anlaşmanın toplam değerinin 14,8 milyar avro olacağını belirtti. Bu rakam, satış tamamlanana kadar elde edilecek faiz gelirlerini de kapsıyor.

Alman Demir Yolları'nın Durumu

33 milyar avro borcu bulunan Alman Demir Yolları, özellikle son dönemlerde yaşadığı tren gecikmeleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti. Şirket, ana demir yolu işine odaklanmak ve borcunu azaltmak amacıyla Schenker'i satışa çıkarma kararı almıştı.

DSV'nin Hedefleri ve Çalışan Sayısı

Danimarkalı firma DSV, bu satın alımla birlikte Avrupa’daki operasyonlarını daha da güçlendirmeyi planlıyor. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 75 bin çalışanıyla büyük bir ağa sahip.

Schenker ise merkezi Essen’de bulunan ve 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren bir lojistik şirketi olup, 72 bin 700 kişiyi istihdam ediyor.

Finansman Detayları

Satın almanın yaklaşık 5 milyar avrosunun hisse senedi satışları ve borçlarla finanse edileceği ifade ediliyor.

Yasal ve Politik Açıklamalar

Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, bu satışın, Alman Demir Yolları'nın asıl işine odaklanmasını sağlamak açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bakan Wissing, “Schenker'in satışı, bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır.” dedi.

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