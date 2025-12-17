Düzce'de Vergi Rekortmeni: BELKA A.Ş. 2024'te 4. Sırada

Belediye iştiraki Kurumlar Vergisi listesinde ilk 5'e girdi

BELKA A.Ş., 2024 Kurumlar Vergisi sıralamasında Düzce genelinde 4. oldu ve vergi rekortmenleri arasına girdi. Şirket, hem istihdama sağladığı katkı hem de ülke ekonomisine sunduğu destekle öne çıkıyor.

Bu başarı nedeniyle Düzce Valisi Selçuk Aslan, BELKA A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz'a bir teşekkür belgesi takdim etti.

Vali Selçuk Aslan, BELKA'nın Düzce ekonomisine ve istihdamına sağladığı katkının önemine dikkat çekerek, başarıda emeği geçen tüm çalışanları tebrik etti.

Erdem Yılmaz ise bu başarının Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde güçlü ekip çalışması ve kurumsal disiplinin bir sonucu olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

DÜZCE BELEDİYESİ İŞTİRAKİ BELKA A.Ş., KURUMLAR VERGİSİ SIRALAMASINDA İLK 5 İÇERİSİNDE YER ALDI. DÜZCE 4’ÜNCÜSÜ OLAN ŞİRKET ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.