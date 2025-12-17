DOLAR
Düzce'de Vergi Rekortmeni: BELKA A.Ş. 2024'te 4. Sırada

Düzce Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş., 2024 Kurumlar Vergisi sıralamasında Düzce'de 4. sıraya yükselerek vergi rekortmenleri arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:42
Belediye iştiraki Kurumlar Vergisi listesinde ilk 5'e girdi

BELKA A.Ş., 2024 Kurumlar Vergisi sıralamasında Düzce genelinde 4. oldu ve vergi rekortmenleri arasına girdi. Şirket, hem istihdama sağladığı katkı hem de ülke ekonomisine sunduğu destekle öne çıkıyor.

Bu başarı nedeniyle Düzce Valisi Selçuk Aslan, BELKA A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz'a bir teşekkür belgesi takdim etti.

Vali Selçuk Aslan, BELKA'nın Düzce ekonomisine ve istihdamına sağladığı katkının önemine dikkat çekerek, başarıda emeği geçen tüm çalışanları tebrik etti.

Erdem Yılmaz ise bu başarının Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde güçlü ekip çalışması ve kurumsal disiplinin bir sonucu olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

