DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,89 -0,28%
BITCOIN
3.706.675,83 1,02%

Düzce'den 22 bin 310,95 Ton Orman Ürünü İhracatı Geçen Yılı Aştı

Düzce'de 11 ayda 22 bin 310,95 ton orman ürünü ihraç edildi; geçen yıl 13 bin 578 tondu. Planlanan Mobilya Kent ihracatı güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:53
Düzce'den 22 bin 310,95 Ton Orman Ürünü İhracatı Geçen Yılı Aştı

Düzce'den 22 bin 310,95 Ton Orman Ürünü İhracatı Geçen Yılı Aştı

DÜZCE (İHA)

Düzce'de orman ürünü ihracatı, geçen yılın üzerine çıktı. Düzce’nin orman ürünleri üretiminin artırılması için yürütülen çalışmalar sürerken, on bir ayda 22 bin 310,95 ton orman ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

İhracatın aylara göre dağılımı şöyle: ocak ayında bin 133 ton, şubat ayında 4 bin 68 ton, mart ayında 980 ton, nisan ayında 991 ton, mayıs ayında 927,5 ton, haziran ayında 750 ton, temmuz ayında 113 ton, ağustos ayında bin 5 ton, eylül ayında bin 629 ton, ekim ayında 2 bin 43,45 ton, kasım ayında ise 8 bin 671 ton olarak kaydedildi.

Yüzde 55'i orman alanı olan Düzce'de, kurulması planlanan Mobilya Kent ile birlikte orman ürünleri alanındaki ihracatın daha da artması ve ilin gücünün yükselmesi bekleniyor.

Geçen yıl Düzce'den 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti; bu yılki rakam bunun üzerine çıktı.

DÜZCE'DE ORMAN ÜRÜNÜ İHRACATI GEÇEN YILIN ÜSTÜNE ÇIKTI. DÜZCE'NİN ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN...

DÜZCE'DE ORMAN ÜRÜNÜ İHRACATI GEÇEN YILIN ÜSTÜNE ÇIKTI. DÜZCE'NİN ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRÜRKEN ON BİR AYDA 22 BİN 310,95 TON ORMAN ÜRÜNÜ İHRACATI YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadooğlu Yağ, İhracatın Yıldızları 2025'te 7. Sırada
2
Düzce'den bin 384 ton 795 kilo kedi ve köpek maması ihracı
3
MIP, Türkiye’nin İlk Tam Entegre Saha Otomasyonunu Hayata Geçirdi
4
Altunkaya Grup'e 'İhracatın Yıldızları' Ödülü
5
Bartın'da Kooperatifler ve Sürdürülebilir Kalkınma: BM 2025 Paneli
6
Düzce'den 22 bin 310,95 Ton Orman Ürünü İhracatı Geçen Yılı Aştı
7
Bursa'da Gölbaşı Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi