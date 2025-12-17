Düzce'den 22 bin 310,95 Ton Orman Ürünü İhracatı Geçen Yılı Aştı

DÜZCE (İHA)

Düzce'de orman ürünü ihracatı, geçen yılın üzerine çıktı. Düzce’nin orman ürünleri üretiminin artırılması için yürütülen çalışmalar sürerken, on bir ayda 22 bin 310,95 ton orman ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

İhracatın aylara göre dağılımı şöyle: ocak ayında bin 133 ton, şubat ayında 4 bin 68 ton, mart ayında 980 ton, nisan ayında 991 ton, mayıs ayında 927,5 ton, haziran ayında 750 ton, temmuz ayında 113 ton, ağustos ayında bin 5 ton, eylül ayında bin 629 ton, ekim ayında 2 bin 43,45 ton, kasım ayında ise 8 bin 671 ton olarak kaydedildi.

Yüzde 55'i orman alanı olan Düzce'de, kurulması planlanan Mobilya Kent ile birlikte orman ürünleri alanındaki ihracatın daha da artması ve ilin gücünün yükselmesi bekleniyor.

Geçen yıl Düzce'den 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti; bu yılki rakam bunun üzerine çıktı.

