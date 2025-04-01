E-ticarette Şeffaflık ve Güvenlik: Yeni Yönetmelik Başladı

Online Alışverişte Şeffaflık Dönemi Başladı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, bugün yürürlüğe giren yeni yönetmeliğin, internetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliği sağlayacağını duyurdu. Çevikoğlu, "Artık e-ticarette, bir mağazadaki gibi ürün bilgilerini görebileceksiniz. E-ticaret daha güvenli hale geliyor!" dedi.

Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan yönetmelik, tüketici haklarını korumayı ve hem müşterilere hem de ürün satan firmalara önemli avantajlar sağlamayı hedefliyor. Çevikoğlu, uygulamanın, "tüketici", "satıcı", "pazaryerleri" ve "e-ithalat-e-ihracat" gibi çeşitli alanlarda etkiler yaratacağını belirtti.

Tüketicilerin artık ürünlerin üretici veya ithalatçısının kimlik bilgilerine erişebileceğini dile getiren Çevikoğlu, "Satış ilanlarında, ürünlerin teknik uygunluğu, güvenlik bilgileri ve Türkçe uyarılar gibi detayların yer alması zorunlu hale getirildi. Tüketiciler, yalnızca ürünün görselliğine değil, aynı zamanda hukuki ve teknik kimliğine de ulaşabilecekler" şeklinde konuştu.

Ürün Güvenliği ve Bilgilendirme Mekanizmaları

Çevikoğlu, tüketicilere geri çağrılan ürünler hakkında bilgilendirme mekanizmalarının devreye gireceğini aktararak, "Uygunsuzluk tespit edilen ürünler, hem e-posta hem de pazaryeri ara yüzü üzerinden bildirilecek. İhtiyaç halinde, risk taşıyan ürünler, platformdan geçici olarak kaldırılabilecek" dedi.

Yeni yönetmelikle birlikte, tüketicilerin Ürün Güvenliği Temas Noktaları aracılığıyla ürün güvenliğine ilişkin bildirimde bulunabileceklerini belirtirken, bu noktaların tüketicilerin süreçlere daha etkin bir şekilde katılmasını sağlamak için oluşturulduğunu vurguladı.

Satıcılar için Artan Sorumluluklar

Satıcıların ürün bilgilerini açıkça sunmak zorunda olacağını belirten Çevikoğlu, "Satıcılar, ürünlerin üretici ve ithalatçı bilgilerini ilanlarında görünür biçimde belirtmek zorundadır. Uygunsuzluk durumunda geri çağırma süreci dahil tüm düzeltici işlemleri yürütmekle yükümlüdürler" ifadelerini kullandı.

Pazaryerlerinin Rolü Yeniden Tanımlanıyor

Pazaryerlerinin artık sadece bir satış ortamı değil, ürün güvenliği zincirinin aktif bir parçası olarak görev yapacağını belirten Çevikoğlu, "Her pazaryeri, kullanıcıya üretici bilgilerinin, uygunluk işaretlerinin ve güvenlik uyarılarının görünür şekilde sunulmasını sağlamakla sorumludur" dedi.

Yabancı Satıcı ve Platformlara Yeni Yükümlülükler

Yönetmelik, Türkiye'ye ürün arz eden yabancı şirketlerin, Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeciye sahip olma zorunluluğunu getiriyor. Bu firmaların, iletişim bilgilerini açıkça belirtmek zorunda olduğunu vurgulayan Çevikoğlu, "Temsilcisi bulunmayan firmaların ürünleri, Türk kullanıcılarına sunulamayacak. Kayıt dışı e-ithalatın denetim altına alınmasına yardımcı olacak" açıklamalarında bulundu.