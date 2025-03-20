Edirne'de Park Halindeki Elektrikli Bisiklet Alev Aldı

Edirne İpsala'da park halindeki elektrikli bisiklet yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:44
Edirne'de Park Halindeki Elektrikli Bisiklet Alev Aldı

Edirne İpsala'da Elektrikli Bisiklet Yangını

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Bayrambey Mahallesi'nde park halindeki bir elektrikli bisiklet yangın çıktı. Olay, restoranın paket servisinde kullanılan Ş.Ü'ye ait elektrikli bisikletin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev almasıyla başladı.

Olayın hemen ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, yangın sonucunda elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor.

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