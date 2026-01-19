Ege Üniversitesi Mezunu Elif Kaymaz’ın Firue’si: Türk Motiflerini Sürdürülebilir Modaya Taşıyor

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Elif Kaymaz, geleneksel Türk motiflerini sürdürülebilir moda anlayışıyla harmanladığı bitirme projesini bugün ihracat odaklı bir marka olan Firueye dönüştürdü. Genç tasarımcı, fular ve mendil gibi çağdaş ürünlerle kültürel mirası modern yaşamın içine taşımayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik ve tasarım felsefesi

Kaymaz, markanın doğuşunu ve üretim anlayışını şöyle özetliyor: "Dijital pazarlama ve e-ticaret alanında edindiğim dört yıllık deneyimin ardından, kurumsal hayata veda ederek üniversite sıralarında filizlenen hayalimin peşinden gitmeye karar verdim. Sürdürülebilirlik ve kültürel miras ekseninde geliştirdiğim markam Firue, bu tutkunun bir ürünü olarak doğdu."

Elif Kaymaz, Firue’nin üretim felsefesini şu ifadelerle vurguluyor: "Temel amacım; genellikle eski halılarda ve geleneksel yüzeylerde karşımıza çıkan o eşsiz Türk motiflerini, fular ve mendil gibi çağdaş ürünlere taşıyarak modern yaşamın yaşayan bir parçası haline getirmekti. Markamın üretim felsefesinin kalbine çevre duyarlılığını yerleştirdim. Yalnızca estetik değil, aynı zamanda etik bir tasarım anlayışıyla; geri dönüştürülmüş kumaşlar ve doğada atık oluşturmayan viskon kullanarak çevresel etkimizi minimuma indirmeyi hedefliyorum. Bu sayede, tasarım yoluyla kültürel sürekliliği desteklerken "yaşayan bir Türk kültürü" inşa etmeye çalışıyorum."

Kurumsal iş birlikleri ve üniversite bağı

Firue, kısa süre içinde kurumsal alanda da karşılık buldu. Kaymaz, "Sadece bireysel kullanıcılara değil, kurumsal dünyaya da alternatif bir tasarım dili sunuyoruz. Kısa ömürlü ve atık yaratan klasik promosyon ürünlerinin yerine; doğa dostu, derin hikâyeli ve kültürel değer taşıyan tasarımları konumlandırdık" dedi. Bugün 12’den fazla holding seviyesindeki büyük şirketle proje geliştirme aşamasında olmanın gururunu yaşıyor.

Bu başarıyı paylaştığı ilk duraklardan biri de mezun olduğu kurum oldu. Kaymaz, ziyaret ettiği Ege Üniversitesi GSTMFde Dekan Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Güzeloğlu ve hocalarına teşekkür ederek, "Yolun en başında projeme inanan ve beni destekleyen hocalarıma minnettarım; onların akademik desteği, elde ettiğimiz bu başarının en önemli temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Bir öğrenci projesi olarak başlayan Firuenin uluslararası pazarda yer bulması, üniversite temelli girişimlerin doğru vizyon ve sürdürülebilir yaklaşımlarla güçlü markalara dönüşebileceğinin canlı örneğini sunuyor.

EGE ÜNİVERSİTESİ GSTMF DEKANI PROF. DR. ALEV FATOŞ PARSA (SOLDA) - ELİF KAYMAZ